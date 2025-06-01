夏語心罕見放閃現任男友！　親曝私下「真實互動」戀愛ing超霸氣

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》近期劇情感人指數爆表，特別是由夏語心飾演的角色上演180度大轉變，讓觀眾紛紛讚嘆「驕縱千金逆襲大成功」、「為了這對CP開始看台八」。

▲夏語心近期在《願望》的演技受到討論。（圖／三立提供）

最近，在劇中夏語心對養父林佑星及生父馬幼興都非常暖心，不止偷偷去病房看親生父親，也和養父下跪感謝養育之恩，讓觀眾哭成一片。夏語心笑說「可能是最近情感戲比較重，剛好有打到觀眾的心。」

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▲夏語心近期在《願望》的演技受到討論。（圖／三立提供）

談到現實生活中的自己，夏語心坦言與戲裡角色差異頗大，透露「我是大喇喇的，很少和家人說感性的話，我講不出口！」她表示從小在南部長大，但成年後長居北部，和父母見面的機會不多，多半透過節日訊息表達關心「像父親節，我會傳訊息說『爸爸我愛你』，但這三個字真的打得好彆扭。」她也笑說，從沒抱過父母說「我想你們」，撒嬌更是從來沒有過，所有的愛都默默藏在心裡。

▲夏語心近期在《願望》的演技受到討論。（圖／三立提供）

近期，夏語心與林則希在劇中的感情線逐漸升溫，曖昧氛圍引發觀眾討論，不過她卻突如其來一句「你是我的好閨密！」讓粉絲瞬間心碎。對此她開玩笑說「『閨密』兩字真的很好用，既能巧妙拒絕，又能保留朋友關係，感情不一定要畫上句點。」

▲夏語心近期在《願望》的演技受到討論。（圖／三立提供）

私下談起感情觀，夏語心自認個性很直接又霸氣「我不是一個有耐性的人，男生如果一直盧我，我真的會爆炸。」最怕遇到優柔寡斷的人，常常直白問對方「你到底要怎樣？那我來決定。」幸好現任男友很能決斷，也被她「訓練」到反應超快，她舉例說：「吃飯時，我只會點一樣最想吃的，其餘都讓他決定。」

▲夏語心近期在《願望》的演技受到討論。（圖／三立提供）

而林則希在劇中飾演「抖M型」男角，他笑稱現實中其實很MAN「我不是控制狂，但我很尊重女生，如果她沒辦法做決定，我會直接提出我的意見。」他自認配合度高，平常約會都以女生為主，也坦言若遇到心儀對象把自己當閨密，會選擇適當時機開誠布公「我會說『我想當你男友』，先試試看嘛！如果她還是把我當閨密，那就算了，我是那種一沒機會就會收手的人。」

林則希也透露自己的擇偶條件偏好「會撒嬌的女生」，笑說「對我ㄋㄞ一點，適度就好。」夏語心一聽忍不住調侃「難怪他常笑我走路腿太開、像個男人！」