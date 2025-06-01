薔薔穿性感盔甲裝「屁股蛋見客」！蹲下差點走光　動怒飆罵廠商　

記者孟育民／台北報導

薔薔向來潑辣敢言，Instagram和YouTube頻道合計坐擁百萬粉絲，是許多粉絲心目中的女神。愛情和事業技能值通通點滿的她，近期再度為遊戲站台，沒想到拍攝現場竟意外上演「怒火連環爆」，甚至讓薔薔當眾飆罵廠商：「你們這群變態設計師！」

▲薔薔罕見穿盔甲裝，造型相當吸睛。（圖／遊戲品牌提供）

在最新釋出的片段中，薔薔以性感到炸裂的「女鐵衣」御姐造型現身，只見她綁起銀白色馬尾，火辣又霸氣的盔甲，露出香肩，展現性感下身曲線。然而她得時時擺出撩人姿勢，還要注意不讓春光外洩，讓她爆氣怒吼到底誰打仗會穿這種盔甲，「我剛剛連蹲下都差點走光耶！你們這遊戲根本18禁吧！」

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▲薔薔為遊戲拍攝，但卻忍不住現場動怒。（圖／遊戲品牌提供）

儘管對服裝設計頗有微詞，薔薔還是展現她敬業的一面，全程配合拍攝流程，撐高蹲低地完成一幕幕要求極高的鏡頭，她邊拍邊吐槽，卻也忍不住稱讚起角色造型的魅力：「說真的啦，角色真的帥到爆，我罵歸罵，愛還是愛的啦。」不愧是嘴上有火，心中有責的專業藝人。

▲薔薔工作敬業令人誇讚。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

沒想到，當大家以為終於殺青，好不容易返回休息室鬆口氣時，導演組卻又急call薔薔重返片場再拍一次，讓筋疲力竭的她當場傻眼，氣得大飆髒話，砲火直指廠商。然而，雖說嘴上不留情，薔薔還是以最專業姿態，霸氣回到鏡頭前，展現「嘴砲也敬業」的一面。