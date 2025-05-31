吳申梅端午無酬義演超暖　趕場合體陳孟賢告白：這就是愛的感覺

記者蔡琛儀／台北報導

吳申梅今年端午節行程滿檔，先是無酬前往花蓮榮民之家義演，接著又馬不停蹄趕回台北，隔天一早又進棚錄《綜藝一級棒》，與主持人陳孟賢合唱新歌〈愛的感覺〉，她還特地帶了肉粽和荔枝到現場，與搭檔分享節慶氣氛。今（31日）完成工作後，吳申梅立刻飛往香港，與CEO老公Eric一同過節。

▲吳申梅今年端午連假行程滿滿。（圖／放音樂提供）

吳申梅在花蓮榮民之家演出時，一位105歲坐著輪椅的爺爺，在聽到她演唱鳳飛飛的〈敲敲門〉和江蕙的〈家後〉時，笑得合不攏嘴，讓她也備感窩心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前她參與《穿越紅人Show》5G沈浸式懷舊音樂會，再度展現超強舞台魅力，氣氛熱烈，讓她直呼感動：「雖然行程很滿，但粉絲的熱情真的讓我覺得甜蜜滿滿，這就是〈愛的感覺〉啊！」談到她和陳孟賢〈愛的感覺〉的魅力，吳申梅說她第一次嘗試這樣的風格，沒想到反應這麼好，對她來說是一大鼓舞。

▲吳申梅、陳孟賢合唱〈愛的感覺〉大受歡迎。（圖／放音樂提供）

過去一年，她加入江志豐創立的「放音樂」後，推出〈美麗的女人〉與電音版本都引起關注，如今靠著〈愛的感覺〉再創佳績，不只打開中南部市場，也在全台刮起一股甜蜜風潮，讓她相當感謝一路以來支持的歌迷。