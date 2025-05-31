台北小巨蛋驚見「鐵顎男」用嘴懸吊185公斤　眾星看到嚇傻：心臟快停了

記者蕭采薇／台北報導

《美國高空大馬戲團》31日起在台北小巨蛋開眼，現場演藝圈眾星雲集，藝人JR紀言愷、郭子乾、唐從聖、黃小柔、林佑星等都前來朝聖，挑戰地心引力的表演讓眾人直呼：「心臟快停了！」JR紀言愷說：「我這禮拜都要打世壯運，從上禮拜到現在，然後其實壓力很大，然後很累。」正好趁比賽結束來朝聖。

▲JR紀言愷結束世壯運比賽後，朝聖《美國高空大馬戲團》解壓。（圖／記者李毓康攝）

本次《美國高空大馬戲團》演出最大亮點之一，莫過於空中特技好手麥可雷迪夫的驚人挑戰。他以「鐵顎旋轉」特技聞名國際，多次登上世界舞台，演出現場展現他超乎常人的顎力懸掛技巧，並成功突破金氏世界紀錄，用嘴巴懸吊三個成人，重達185.8公斤長達10秒，向台灣觀眾展現他超乎常人的決心與實力。

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▲麥可雷迪夫成功突破「鐵顎旋轉」金氏世界紀錄。（圖／寬宏藝術提供）

同場還有突破金氏世界紀錄、曾登上《美國達人秀》、《英國達人秀》的單輪車傳奇-衛斯理威廉斯，他騎乘高達9.7公尺的高空單輪車，重現金氏世界紀錄的演出，兩位頂尖特技表演者的演出，更是掀起全場高潮。

▲《美國高空大馬戲團》無懼雙人組帶來「高空特技」演出。（圖／記者李毓康攝）

前來觀賞的郭子乾也表示：「今天是端午節嘛。那這種這種馬戲團表演說實在以前都要到國外才看得到啊，那國內沒有這種場地，那很難得。」

▲郭子乾朝聖《美國高空大馬戲團》。（圖／記者李毓康攝）

林佑星和黃小柔都帶著孩子出席，黃小柔說：「今天端午節對爸媽來說就是加班日，所以就想說哇，有這個馬戲團，他們都在電視上看到，所以難得可以親眼看到，所以就是連鄰居啊同學都揪好都買票啊，大家都買好買滿，非常期待。」

▲黃小柔都帶著孩子，一起來看《美國高空大馬戲團》。（圖／記者李毓康攝）



《美國高空大馬戲團》融合多項高空特技，包括死亡之球」高竿平衡、空中飛人等，多組馬戲傳奇將在台北小巨蛋帶來顛覆地心引力的高空特技世代相傳的驚險演出讓觀眾不時心臟漏拍！《美國高空大馬戲團》在6月1日還有一天演出，購票請上寬宏藝術。

▲《美國高空大馬戲團》人體拋射。（圖／記者李毓康攝）