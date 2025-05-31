林哲熹帶孩子們進軍北極　挑戰身心極限

記者葉文正／台北報導

「我真的沒想過有一天，會帶著三個小學生一起去北極做科學實驗！」演員林哲熹這回不是拍戲，而是擔任公共電視兒少節目《下課花路米》的北極探索隊長，親自帶領臺灣徵選出的三位小小研究員，前往全球暖化最快的地區——北極斯瓦爾巴群島，將在冰封世界裡展開氣候實驗與暖化調查，拍攝過程堪稱挑戰身心極限。

▲林哲熹(右)與小隊員們長達10多天同住同睡而有好感情。（圖／公視提供）

這趟旅程從挪威首都奧斯陸一路飛往北極圈內的朗伊爾城，林哲熹和孩子們第一眼就愣住了「怎麼完全沒有雪？」北極正值永晝，氣候異常溫暖，這個原本應該是冰雪世界的科學重鎮，如今氣候變遷跡象明顯，讓首次踏上北極的探索團一行人都深感震撼。

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▲JACK負責對林哲熹等人解說。（圖／公視提供）

這趟極地之旅更踏上科學家限定的北極科學站Kaffioyra(卡菲耶拉)，島上的生存環境不易，光是登島就要扛所有設備跟生活物資，儲藏櫃上還留著北極熊「簽到」的爪痕。種種環境讓林哲熹感嘆：「越經歷苦難之後，留下的回憶越難忘。」

▲林哲熹為防範北極熊進行射擊練習。（圖／公視提供）

跋山涉水抵達每年退縮的冰川時，地質學家Jack分享，冰川的冰不是冷凍製成，而是「擠壓」形成，把所有的氣泡擠壓出來，堅硬又超耐融，可以一整晚不退冰，國外甚至有餐廳用冰川冰調酒，一杯就要200美元起跳！

而這幾位「超齡」的小研究員也讓林哲熹驚喜不已，「他們問的問題有時比大人還難，像是為什麼北極暖得這麼快？我們的生活真的有影響嗎？」從海洋採樣、觀察青苔如何幫助降溫，到與科學家深度對談，節目中紀錄了這趟跨國科學旅程的提問與審思。

在這系列節目中，觀眾將看到不只是絕美壯麗的極地風景，更有一群大人與孩子聯手探究氣候危機的行動故事。林哲熹分享「現在的小朋友思考快、學習力超強。很多我們解不開的問題，搞不好答案就在某個10歲小孩手上。希望節目能鼓勵孩子勇敢探索、不怕提問。」

想知道在世界末日前的最後一天，北極最前線的科學家會選擇做什麼嗎？當氣候變遷愈演愈烈，他們認為這是人為所致，還是大自然的力量？《下課花路米－全球暖化系列》北極篇將於每週六晚上七點在小公視首播、網路上公視+和小公視YouTube也可以收看，每週四晚上6點在公視13台播出。透過孩子視角帶觀眾認識地球變化，期望透過節目，不只是「看風景」，更讓大人小孩一起開啟對話：「我們能做些什麼？」