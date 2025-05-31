NanaQ曬「同房2男照」挺家寧被炎上！　公開私下對話反擊了

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber NanaQ以自律極簡原則走紅，日前因為在社群上直言，不懂為何家寧與男閨蜜出遊「可以被無限延伸」，引發爭議。對此，她也透過Threads曬出與網友的對話，解釋自己真正的原意，只是希望大家無須太過在意別人的事。

▲NanaQ因為不懂與男閨蜜出遊有何問題，而引起討論。（圖／翻攝自NanaQ Threads）

有網友表示家寧之所以被質疑，是因為在還沒跟Andy分手時，就跟男閨蜜出國遊玩，NanaQ則回應表示「親愛的～娜娜沒有覺得怎麼樣，也沒有下評論，什麼事都是自己的事，沒有一個人需要幫別人無限延伸，對不對？」，接著進一步指出「我們大家都有更值得在乎的事情，好好生活，別把珍貴的注意力浪費在與自己無關的事情上」。

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▲NanaQ回應網友。（圖／翻攝自NanaQ Threads）

此前，家寧指控Andy在交往期間多次情感及肉體出軌，Andy則反攻家寧與男閨密過從甚密，男閨蜜是同志網紅范成章，他解釋自己「不愛鮑魚」，當事人各說各話，社群上的討論也相當熱烈。NanaQ便在Threads上曬出與兩名男性一起出國的照片，不懂為何家寧與男閨蜜出遊「可以被無限延伸」，而事實上，照片中男性是她的哥哥。