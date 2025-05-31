YTR查理懷孕了！難受孕「上網求子抽到爛籤」心死　一放棄就驗到2條線

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber「我是查理」以美妝主題起家，她在2019年嫁給瑞典男友Jonas，小倆口於去年正式搬到瑞典生活。31日她開心宣布懷孕喜訊，證實已經懷孕3個月，她透露因為免疫系統有問題，一直都是容易流產的體質，也做過試管嬰兒（IVF）都失敗，最後成功的契機是上網求籤，讓她順利懷孕。

YouTuber「我是查理」夫妻開心證實已懷孕3個月，由於她有免疫系統疾病，難以受孕，必須依靠吃藥及打針，2024年底嘗試過試管嬰兒，最終仍失敗，當時受到極大的心理打擊，甚至放棄懷孕念頭，後來和老公回到瑞典居住，沒多久就自然懷孕，她在看到驗孕棒出現兩條線時相當激動。

▲YTR查理懷孕了。（圖／翻攝自YouTube／I'm Jonas）



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由於曾經歷試管嬰兒失敗，老公一開始抱持懷疑態度，直到看到超音波才真正感受到即將成為父母的喜悅，查理坦言，先前住在台灣時因為工作和社會風氣，導致身心承受很大壓力，回到瑞典後，日子過得相當放鬆，加上交通關係，只能自己煮飯，飲食變得健康，也沒有酒吧或是夜店等地方可去，作息也漸漸規律，認為這也是順利受孕的原因之一。

此外，查理透露，曾經上網抽籤詢問有沒有懷孕可能，當時抽到很不好的籤，她因此放下對懷孕的期待，卻因此促成了這次的好消息，「結果我一放棄了，然後就懷孕了，就是非常的神奇，因為當女生想要努力的去做讓自己懷孕的事的時候，那也是一種壓力，可是當我抽到那個籤才是我真正放棄的時刻，然後我真正放棄以後就懷上了，所以我覺得很神奇。」

▲YTR查理懷孕了。（圖／翻攝自YouTube／I'm Jonas）