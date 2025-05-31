爆樂天女孩吃人夫「內褲曬在客廳」！正宮一怒　授權律師揭穿小三身分

記者田暐瑋／綜合報導

律師李怡貞日前在節目上談到，一名現役或曾為「樂天女孩」的啦啦隊員介入某富商婚姻成為小三，甚至懷孕墮胎，遭對方妻子以侵害配偶權提告。李怡貞因為公開談論案情，有同業質疑她此舉導致委託人（正宮）身分都遭到網友肉搜，對此，李怡貞也公開正宮態度：「正宮從來沒有跟小三和解嘿。」反而一直想把事情爆出。

▲李怡貞補充猛料：啦啦隊小三內褲是曬在客廳。（圖／翻攝自YouTube、示意圖）



李怡貞在節目透露，這位啦啦隊女孩身高不到160公分，形象甜美可愛，擁有長髮，爆料一出，眾人紛紛開始推測當事人身分。對此，律師林智群發文質疑李怡貞的做法，認為案件已經和解，卻仍在節目上持續揭露小三相關訊息，導致事件擴大，最後連委託人（正宮）身分都遭到網友肉搜，「這樣算成功完成任務嗎？」也有人質疑是否有洩露客戶秘密之嫌。

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▲李怡貞公開正宮態度。（圖／翻攝自李怡貞臉書）



面對同業批評，李怡貞隨即回應表示：「同行相忌我當然也預料到，但是沒有看過比正宮本人還在意正宮曝光的同行。」她強調，做錯事的並非正宮，且在訴訟過程中，正宮一直想要曝光事件，都是她極力阻擋，「到底誰會去肉搜正宮？」

李怡貞更直言，答應和解的是親家公親家母，正宮從頭到尾都沒有跟小三和解，「正宮為什麼會跟小三各自安好？你怎麼知道正宮沒放過自己？就是授權等著看小三的這一天啊，誰會預料到我講出來的事情威力強大，小三想躲一輩子喔。」更笑說：「正宮指示必須講出內褲是被曬在客廳也是事實，而且強力要求捏。」

▲李怡貞公開正宮態度。（圖／翻攝自李怡貞臉書）