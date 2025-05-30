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直擊／ZB1章昊、Ricky沒來！歌迷當場哭出來「借衛生紙擦淚」　主辦：全額退費

記者吳睿慈／高雄報導

年度韓流拼盤「KT POP」盛事即將在31日於高雄世運登場，IVE、UNIS、izna及KiiiKiii等團體陸續抵達後，ZEROBASEONE（ZB1）與MONSTA X的HYUNGWON也在下午到達，由於主辦單位於30日突然公告章昊、Ricky無法前來，現場有歌迷得知消息後當場痛哭不止，其他粉絲見狀急忙借出衛生紙、濕紙巾等。

▲▼▲▼直擊／ZB1章昊、Ricky沒來！歌迷當場哭出來「借衛生紙擦淚」　主辦：全額退費。（圖／粉絲提供）

▲▼▲▼直擊／ZB1章昊、Ricky沒來！歌迷當場哭出來「借衛生紙擦淚」　主辦：全額退費。（圖／粉絲提供）

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▲▼▲▼直擊／ZB1章昊、Ricky沒來！歌迷當場哭出來「借衛生紙擦淚」　主辦：全額退費。（圖／粉絲提供）

▲UNIS、izna及KiiiKiii等團體陸續抵達。（圖／粉絲提供）

KiiiKiii下午抵台走在師姐IVE後面，她們親切揮揮手，接著是UNIS有秩序地接在後面出現，成員還偷偷與粉絲擊掌，舉動相當俏皮，最後現身的是izna，她們與四周歌迷打招呼，比著臉頰愛心福利灑好灑滿。

▲▼▲▼直擊／ZB1章昊、Ricky沒來！歌迷當場哭出來「借衛生紙擦淚」　主辦：全額退費。（圖／粉絲提供）

▲MONSTA X亨願一同抵台。（圖／粉絲提供）

最後ZEROBASEONE（ZB1）與MONSTA X的HYUNGWON（亨願）壓軸抵台，他們邊揮手邊與粉絲打招呼，看到歌迷舉的牌子也有求必應，亨願則是一身黑衣站在後方，默默地離開。

▲▼▲▼直擊／ZB1章昊、Ricky沒來！歌迷當場哭出來「借衛生紙擦淚」　主辦：全額退費。（圖／粉絲提供）

▲金地雄走在最前方。（圖／粉絲提供）

▲▼ ▲▼▲▼直擊／ZB1章昊、Ricky沒來！歌迷當場哭出來「借衛生紙擦淚」　主辦：全額退費。（圖／粉絲提供）

▼▲韓彬特地回頭與粉絲打招呼。（圖／粉絲提供）

▲韓彬與粉絲打招呼。（圖／粉絲提供）

章昊與Ricky臨時無法來台，主辦在官方IG發文表示「單位已辦理並取得所有成員合法演出許可，今臨時收到經紀公司通知兩位成員此次無法來台演出，詳細原因我們正積極了解中。」承諾其他7位成員會如期登台演出，並表示「對於因 ZEROBASEONE 異動而不克前來的觀眾朋友，我們將開放『全額退票』」，退票日期截至6月3日。

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章昊RickyZB1

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