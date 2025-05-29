劉至翰八點檔整形假身份曝光！被賴芊合砸蛋糕狂揍「額頭腫大包」

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情來到高潮轉折，觀眾敲碗已久的「假文斌」終於曝光，由劉至翰一人分飾兩角的關鍵大戲即將播出，讓不少觀眾光看電視預告就熱血沸騰，這場重頭戲更集結實力派演員謝瓊煖、侯怡君、藍葦華、劉至翰、王燦、賴芊合、米可白 、謝京穎、吳東諺等人一同飆戲 。

▲《好運來》劉至翰飾演的假文彬身份即將被揭穿。（圖／民視提供）

劇中「高海生」整形變臉成「楊文斌」，甚至與賴芊合步入婚姻，真正的楊文斌則因意外毀容、戴上面具化身神秘「黑豹」，隱身家族中默默守護。這段跌宕劇情引爆網路熱議，而重頭戲「假文斌被揭穿」的場面，拍攝現場更是火藥味十足。

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▲《好運來》劉至翰飾演的假文彬身份即將被揭穿。（圖／民視提供）

賴芊合坦言這場戲情緒強烈、動作激烈，直呼「我打到隔天背部、腹肌超痠痛，聲音沙啞、眼睛還水腫！」她透露為了這場戲反覆模擬與演練，希望不讓觀眾失望「我真的使盡吃奶的力氣崩潰，情緒太激動，補妝時手抖到口紅都畫不上去。」

▲《好運來》劉至翰飾演的假文彬身份即將被揭穿。（圖／民視提供）

甚至在劇中怒砸道具蛋糕的一幕，賴芊合還不小心用蛋糕底部的保麗龍繼續猛打劉至翰，讓對方額頭腫出一個包，她自嘲「站在蛋糕上打人差點滑倒，幸好他有接住我，不然我要摔下去了！」

▲《好運來》劉至翰飾演的假文彬身份即將被揭穿。（圖／民視提供）

劉至翰則笑說，在戲中不斷穿梭於兩個角色之間，幾乎沒時間好好休息或復健早前受傷的膝蓋與腿部肌肉。他打趣表示「我都想叫高海生本人回來演了！」不過他也透露拍攝當天心情其實很愉快「因為優秀的演員都到齊，那種一起拚戲的感覺真的很舒服。」

▲《好運來》劉至翰飾演的假文彬身份即將被揭穿。（圖／民視提供）

關鍵大戲拍足七個小時，劉至翰開玩笑說「還好編劇慈悲，只寫我跟芊合的衝突，如果全家一起上，這場戲拍十二個小時都不夠，高海生早就被群毆了！」他不忘幽默回應額頭被打出腫包一事「我有跟她說，如果真的打傷我的臉，就要嫁給我。現在她真的打腫了，那我就等著談聘金了！」

▲《好運來》劉至翰飾演的假文彬身份即將被揭穿。（圖／民視提供）

《好運來》不僅劇情節奏緊湊，演員們更是敬業演出、不計形象投入拍攝，只為呈現最精彩的戲劇衝突。想知道「假文斌」被揭穿後還會有什麼波瀾？真楊文斌「黑豹」的下一步將會如何反擊？敬請鎖定每週一至週五晚間八點，民視八點檔《好運來》。

▲《好運來》劉至翰飾演的假文彬身份即將被揭穿。（圖／民視提供）