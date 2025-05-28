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曹西平狠批現節目老套「靠羞辱博笑點」！　搖頭嘆：會更多節目停掉

記者顧齊祐／綜合報導

資深藝人曹西平近日在臉書發文，對台灣演藝圈的現況表達深切憂心。他批評綜藝節目內容老套、缺乏吸引力，甚至坦承自己早已不看電視，語氣中充滿對現今演藝生態的失望，並預測未來會有更多節目面臨停播。

▲曹西平批評現在綜藝節目內容老套、缺乏吸引力。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

▲曹西平批評現在綜藝節目內容老套、缺乏吸引力。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

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曹西平指出，現今的綜藝節目因預算不足，來賓幾乎是固定班底，話題毫無新意。他毫不客氣地說：「誰花時間聽妳們瞎扯，為了通告費在那邊瞎掰，很多節目都已經講過了還在重複的講。」他更抨擊部分來賓透過關係而非才藝或實力上節目，並斥責節目製作粗糙，甚至靠羞辱或刻意肉麻橋段來博取笑點。曹西平形容，來賓為了宣傳只能勉強配合，內心卻充滿委屈。

▲曹西平斥責節目製作粗糙，要靠羞辱來賓來博笑點。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

▲曹西平斥責節目製作粗糙，要靠羞辱來賓來博笑點。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

面對低迷的收視率，曹西平不禁回憶過去的輝煌時代，並拿過往盛況作比較：「零點五的收視率就要放鞭炮慶祝，四哥以前上大型歌唱節目收視率都三十幾，那要怎樣？哈哈哈擺流水席了。」感嘆如今的綜藝節目已失去吸引力。

▲曹西平感嘆現在節目收視率低迷。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

▲曹西平感嘆現在節目收視率低迷。（圖／翻攝自Facebook／曹西平直播同樂會）

此外，曹西平也批評部分製作單位在觀眾流失與廣告減少的情況下仍在進行封殺。他嘲諷道：「笑死人都什麼年代了，誰要靠誰吃飯搞不清楚狀況，拜託藝人都來不及了，還在搞封殺誰。」他也預測未來將有更多節目面臨停播危機，並直言：「因為大家都不看電視了，收視率數字會說話，不用狡辯，哎。」

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