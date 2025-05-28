小一父母車禍雙亡…被笑孤兒　孫可芳認「心裡不好受」出國天天哭

記者黃庠棻／台北報導

女星孫可芳和劉冠廷愛情長跑15年，2023年登記結婚及宣布懷孕喜訊，更在2024年3月底生下兒子「小太陽」，成為新手媽媽的她，平時不忘透過社群記錄育兒趣事。今（28）日她久違露面，開心公開擔任至善基金會愛心大使，也分享了接下這個工作的契機。

▲孫可芳與劉冠廷育有一子。（圖／翻攝孫可芳Instagram）

孫可芳今（28）日出席記者會，開心宣布擔任至善基金會愛心大使，她跟著基金會到新竹、越南探訪，透露自己國小一年級時經歷父母車禍雙亡，當時學校公開此事幫她募款，卻沒想到讓她受到不少同學嘲笑「是孤兒」、「我們捐錢給妳，妳才可以上學」，後來到了高中接觸戲劇社團才發現療癒自己的辦法。

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▲孫可芳擔任至善愛心大使。（圖／至善基金會提供）

而孫可芳在擔任至善基金會愛心大使期間，也回想到當時國小受到的創傷，坦言那個時候沒有接收到心理輔導，跟著基金會到新竹探訪時，才發現原來當時的自己「心裡不好受」，也才讓她更加專注於「社團發展」，希望透過自己的經歷，讓現在的小孩得到好的情緒抒發出口。

▲孫可芳擔任至善愛心大使。（圖／至善基金會提供）

不僅如此，孫可芳也跟隨基金會到越南探訪，認養了當地一個國小五年級的女童當女兒，回到台灣跟老公劉冠廷分享，對方也感到相當開心。不過，孫可芳產後六個月就到越南工作，與小孩分隔兩地，坦言「天天都在哭」，不過不是因為思念兒子，而是看到當地的貧富差距讓她內心相當煎熬。