金曲歌后化身司機大哥！　載許富凱上路曝「被放棄」過程

▲彭佳慧和好友許富凱分享成為歌手的過程 。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后彭佳慧暌違4年推出華語專輯《完整的大人》，她在〈被放棄的你〉MV飾演司機，載著女主角看到她在情感上的起起伏伏，因此公司特別安排她真的化身司機「彭大哥」，載好友許富凱和女兒的偶像瑋瑋黃挺瑋上路，在車上分享「被放棄」的心事。

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▲彭佳慧推出新專輯 。（圖／索尼音樂提供）



彭佳慧和許富凱都表示自己小時候從沒想過要當歌手，彭佳慧透露高中時想當主播，還去考了警察，最後峰迴路轉成為歌手；許富凱則是被爸爸「逼」說：「你就是要去（唱歌）！」才踏入演藝圈，他也分享說：「有經歷過一些不順利、要放棄的情況，才慢慢的去摸索，原來唱歌對我來說還是很開心很快樂的事。」

瑋瑋則是分享自己某年跨年時去演出，無法和當時的伴侶共度，結果他發現當時他其實已成為「被放棄」的那一個，故事讓彭佳慧被震驚到呈現靜止畫面，十分逗趣。影片也獲得廣大回響，彭佳慧笑說：「我女兒還跟我說，這個影片很多人看，都是因為瑋瑋！我跟她說：『我知道…』。」母女相處同樣有趣。

而演唱會將至，彭佳慧近期蠟燭兩頭燒，坦承正處於水深火熱的狀態，之前連著3天練團，她反而更加緊繃，睡覺也睡不好，直說：「會在半夜忽然驚醒，有點恍神，覺得自己是不是都沒有練歌。」她與好友林美秀分享，林美秀勸她放空3天，完全不要去想演唱會的事，她照做後終於有睡得比較好，整個人也比較放鬆了，表示會加足馬力最後衝刺，將最精彩的演出呈現給所有觀眾。

