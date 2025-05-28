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士兵荷槍喝令停拍　曾子余前進南北韓交界「一度以為回不去」

記者葉文正／台北報導

TVBS節目《食尚玩家》2天1夜go前進韓國京畿道，主持人納豆、曾子余和依依化身「魷魚遊戲」的英熙娃娃和參賽者，誓言要佔領韓國美食遊樂場，然而3人此行卻冒著生命危險錄節目！不但到全球最危險的星巴克，隔空目睹北韓軍人插秧耕作，眾人到非武裝區DMZ用餐時，竟然遭武裝軍人控制行動，曾子余腦中一度閃過「可能回不去」的念頭。

▲依依(左起)納豆跟曾子余前進南北韓邊界。（圖／記TVBS）

▲依依(左起)納豆跟曾子余前進南北韓邊界。（圖／TVBS提供）

納豆、曾子余和依依，首站即奔愛妓峰和平生態公園、南北韓交界處喝咖啡！3人邊喝咖啡邊用望遠鏡看1.4公里外的「北韓人民生活」，觀察到有的房屋沒有窗戶，路上稀少行走的人民也清晰可見，依依笑說一度以為是假人，「看到真的會動，還嚇一跳」。曾子余驚訝發現種田的竟然都是軍人，對於一揭北韓神秘面紗，3人異口同聲「很沒真實感」，曾子余形容「在交界處彷彿直擊時光隧道，從北韓一望無際的平房過渡到南韓的高樓大廈，有種人類進化史的感覺。」

▲依依(左起)納豆跟曾子余前進南北韓邊界。（圖／記TVBS）

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▲三人在韓國的全新體驗。（圖／記TVBS）

3人隨後到非武裝區DMZ的臨津江畔，享用「伴鷗亭渡口家」烤鰻魚，特別的是店窗外就是隔開南北韓的層層鐵絲網，納豆苦笑：「還好可以背對，不然直視鐵絲網要怎麼吃飯啊！太有壓力了。」曾子余順勢聊起印象中緊張的用餐經驗，他開玩笑，和所有女性朋友的家長吃飯，最坐立難安。話才說完，窗外突然出現一車軍人，隨即3、4名荷槍軍人進店內，當場喝令停止拍攝，此外，還限制所有人行動。

▲依依(左起)納豆跟曾子余前進南北韓邊界。（圖／記TVBS）

▲三人在離北韓最近的星巴克。（圖／TVBS提供）

經過溝通，眾人才知道錄影時，無意間拍到窗外敏感畫面，直到確認畫面刪除，才解除所有人活動限制。工作團隊隨後只能拉上窗簾，重新補拍畫面，曾子余心有餘悸：「真的超可怕，軍人荷槍實彈對我說話，我還想到是不是會有生命安全。」依依也難掩情緒，直說：「第一次吃飯還被人用槍抵著！」 更多精彩內容，敬請鎖定5月28日晚上10點TVBS 42台《食尚玩家》2天1夜go。

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曾子余納豆

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