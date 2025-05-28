等2年！《航海王》真人版第2季特別預告　最後一幕「喬巴腳步聲」

記者陳芊秀／綜合報導

《航海王》真人版影集於2023年播出時造成全球轟動，在原作者尾田榮一郎親自擔任監製之下，打破翻拍真人版必敗的刻板印象，第1季深獲好評。而第2季播出日即將到來，昨日（27）先公開特別預告，最後一幕「喬巴」的「聲音」再度勾起大眾好奇。

▲《航海王》真人版第2季先公開特別預告。（圖／翻攝自X）

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特別預告將近2分鐘，而且是全新內容，劇情描述魯夫要與草帽海盜團的成員一起開睡衣派對，騙人布修好投影蟲，佈置了投影螢幕準備一起看影片，宛如揭開《航海王》第2季的序幕，影片最後出現鹿蹄印，伴隨著腳步聲，暗示「喬巴」登場。

▲《航海王》第2季特別預告最後一幕是喬巴腳步聲。（圖／翻攝自X）

「喬巴」（全名：多尼多尼喬巴）是原作漫畫中草帽海盜團的成員之一，是一隻馴鹿，特色是藍色鼻子。日本動畫版的幕後配音是人氣聲優大谷育江，且大谷育江另一個重要配音角色是《寶可夢》的「皮卡丘」。自從《航海王》2023年播出真人版後，「喬巴」將會是什麼模樣，已經令全球觀眾期盼將近2年，截至目前為止，角色造型只有毛茸茸背影，正面以及聲音都還在保密階段，網友表示「史迪奇都做得出來，喬巴應該就不難了吧」、「這其實有兩種解法，純動畫，或者動作補捉服」。