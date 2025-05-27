宇宙少女多榮嗆經紀公司「兔死狗烹」！　不滿被忽視…刪文截圖曝光

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團宇宙少女在2016年以13人體制出道，現為8人形式。然而，團體在2022年發行特別單曲後，便再也沒有活動，成員多榮更疑似因被公司忽視，在社群發文嗆「兔死狗烹」。

▲多榮的發文引發關注。（圖／翻攝自Instagram／dayomi99）

多榮26日在限時動態發出一張公司Starship官方Instagram主頁的截圖，打了一個「呵」字。在另一篇限動中，她則寫上漢字「兔死狗烹」，並配上一隻穿《魷魚遊戲》運動服的倉鼠，下面還附上了疑為代表宇宙少女10人的10顆白色愛心。

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▲▼多榮疑似向經紀公司嗆聲。（圖／翻攝自The qoo）

事實上，多榮在5月14日生日時，並沒有獲得官方發文祝賀，但和她同天生日的同門師妹卻有祝賀文。此外，團員夏天1月生日時，也同樣被忽略，因此多榮的貼文被猜是在表達對Starship的不滿，而兩則PO文現都已經刪除。

宇宙少女自2016年出道以來，憑藉多首熱門歌曲累積了大量粉絲，然而，團體的活動目前已停滯超過1000天，期間缺乏明確的團體規劃或回歸行程。儘管成員們在個人領域持續活躍，如出演影視作品或參與綜藝節目，但粉絲對於團體長期空白期感到不滿，認為經紀公司未能有效支持團體整體發展。部分粉絲甚至質疑，經紀公司在續約後卻未積極安排團體活動，是否只是為了保留宇宙少女的品牌價值。

▲宇宙少女已經3年未發行新作品。（圖／翻攝自Instagram／wjsn_cosmic）