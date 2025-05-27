秦漢接演《忘了我記得》內幕曝光！　劉若英讚嘆他3點：太可怕了

▲劉若英（左）擔任導演和製作人李耀華（右）暢談拍攝原創華語影集《忘了我記得》幕後過程。（圖／Hit Fm聯播網提供）



記者翁子涵／台北報導

Netflix推出原創華語影集《忘了我記得》，導演劉若英和製作人李耀華日前作客Hit Fm聯播網「活力DJ」阿娟節目宣傳，由金鐘、金馬影后謝盈萱、睽違多年重返螢光幕的金馬影帝秦漢領銜主演，霍建華友情客串演出，被問到片酬是否驚人？劉若英則以演員角度來看，好的團隊、好的故事自然會吸引好的演員，片酬不是重點，看到好的內容跟角色當然會想要一起參與拍攝，至於不會「技癢」嗎？劉若英笑說：「一開始也覺得很多角色可以由她來演，但實際執行後真的分身乏術，還是專心做一件事情就好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 劉若英（左）擔任導演和製作人李耀華（右）現身受訪。（圖／Hit Fm聯播網提供）



關於選角過程，劉若英說，父親是最難尋找的，因為父親戲份很重，但又不想讓這個角色如此沉重，對此苦惱了很久。有一天劉若英收到李耀華訊息問：「妳覺得秦漢演父親如何？」劉若英當下只想說秦漢願意演嗎，但李耀華說不試怎麼知道。劉若英說，秦漢一開始擔心角色很吃重，擔心自己是否能勝任，幾經迂迴後才願意接下這角色。

開拍後，劉若英表示秦漢的體力比她好，台詞記得比她牢，最值得敬佩的是，連戲也連的好，多虧秦漢讓她在剪接室非常順利，現在回想起來，當時拍攝的每一幕都歷歷在目。李耀華讚賞，專業演員太可怕了，秦漢的鋪陳跟層次做得太好了，非常厲害。

對於《忘了我記得》這部作品，劉若英認為，一部戲、一部電影上映之後，無論收視率或票房到達什麼位置，觀眾的回饋是什麼，對她來說，不管《忘了我記得》去到哪裡，她跟她的團隊都會很驕傲地表示：「我們很願意告訴大家我們拍了這部戲！」

