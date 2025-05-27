葛兆恩姊突襲《對立而已》活動！　 「腐女體質曝光」狂嗑親弟CP

記者黃庠棻／台北報導

由三立電視攜手日本SPO Entertainment Inc.與愛貝克思共同打造的原創都會VBL系列《對立而已》，將於6月6日迎來最終回。不同於以往僅播出最終一集的終映會，《對立而已》特別於5月25日提前舉辦結局分享會，一次放送最後兩集，現場聚集超過200位熱情粉絲共襄盛舉。主要演員葛兆恩、紀成澔（Nelson）、夏和熙、馬修（Matthew）、林輝瑝也親臨現場與觀眾同樂。

▲葛兆恩、紀成澔、夏和熙、馬修、林輝瑝出席《對立而已》結局分享會。（圖／三立提供）

活動中最令人驚喜的一幕，莫過於葛兆恩的親姊姊葛宸羽低調坐在後排，並帶著花束現身送上驚喜，讓弟弟當場愣住。葛宸羽笑說「弟弟很ㄍㄧㄥ，好在Nelson有照顧。」展現姊弟深厚情誼。

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▲葛兆恩姊姊驚喜現身。（圖／三立提供）

首次演出電視劇的紀成澔也收到了來自馬來西亞父親遠端錄製的加油影片，讓他當場感動落淚。葛兆恩也在現場向搭檔紀成澔大方承諾，7月26日舉辦「POP ERA」個人演唱會時，一定邀請Nelson同台參與，甜蜜互動閃瞎全場。而葛兆恩個人演唱會將於6月6日（五）13:00啟售。

▲葛兆恩、紀成澔、夏和熙、馬修、林輝瑝出席《對立而已》結局分享會。（圖／三立提供）

活動安排多項互動橋段，馬修與林輝瑝劇中「成人式戀愛」重現經典親吻戲碼，林輝瑝還霸氣拉住馬修親吻嘴唇，掀起全場尖叫高潮。夏和熙則被粉絲拱上台與馬修「模仿一吻」，笑說「這個要付費的吧！」緩解全場過度興奮氣氛，笑果十足。更有趣的是，葛兆恩的姊姊竟在現場嗑起弟弟與紀成澔的CP組合，滿滿腐女能量爆發。

▲葛兆恩、紀成澔、夏和熙、馬修、林輝瑝出席《對立而已》結局分享會。（圖／三立提供）

紀成澔感性表示「真的很捨不得，但我知道，這不會是我跟大黑（葛兆恩飾）的結束。」葛兆恩也分享「每週和大家一起追劇的習慣突然中斷，有點空虛。但就算劇終，人不會散，這份感情會繼續延續。」

▲葛兆恩、紀成澔、夏和熙、馬修、林輝瑝出席《對立而已》結局分享會。（圖／三立提供）

葛兆恩回憶起拍攝過程中特別感動的瞬間，包括夜市射擊被偷拍的一幕仍歷歷在目「還是會害羞」，並透露這是自己第一次參與簽書會，收穫了許多溫暖的信件與鼓勵「有一位粉絲告訴我，『不是所有人一開始就是完整的，而是一步一步變得更好』，讓我非常感動。」

▲《對立而已》即將迎來大結局。（圖／三立提供）

林輝瑝也表示感謝粉絲熱情支持，簽書會收到的回饋讓他覺得一切努力都值得。而夏和熙則笑說，平時都主持別人的見面會，這次難得成為主角，與粉絲們話家常感到十分開心「雖然大家都說從小看我長大，但這次終於見到本尊了！」他也自嘲道「我印象最深的還是兩對CP的互動，至於我嘛，就跟戲裡一樣，最後孤單一人離場。」

▲《對立而已》即將迎來大結局。（圖／三立提供）