蔡依林正面曝光「手指刺青」！　緊抓慾望之繩：可以面對醜陋面了

▲蔡依林曝光單曲〈Pleasure〉的封面視覺照。（圖／凌時差音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

天后JOLIN蔡依林睽違6年，將在6月推出新專輯《Pleasure》，今（23日）同名單曲〈Pleasure〉的封面視覺照「愉悅沉癮」搶先曝光，沿襲首波視覺「美杜莎慾望桂冠」挑戰視覺極限，此次JOLIN戲劇張力十足地演譯罪與慾的濃烈交織，指上刺青「Pleasure」揭露慾望的存在，象徵慾望之繩的髮辮卻被緊緊抓牢，視覺照展現出渴望掙脫罪惡感面對慾望的強烈情境。

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▲▼蔡依林手指上的「Pleasure」標示了人性最底層對愉悅的渴望。（圖／凌時差音樂提供）



提到以「Pleasure」作為專輯名稱及核心，一切源於JOLIN的一次自我凝視：「我好像從來沒有停下來問過自己『我喜歡什麼？』，社會總用既定眼光審視「需求」，將深層慾望視而不潔，把表層快感貶為膚淺，讓「愉悅」成了被刻意迴避的主題，我們從不正面談論，也從未真正觸及。現階段的JOLIN選擇誠實面對自己，她說：「我很想要活出不一樣的女性模樣。」

於是她嘗試用作品鬆綁集體潛意識的枷鎖，將『性』與『人性』放入專輯中，想透過自己的生活經驗與歌迷交流，「我覺得已經能夠面對自己比較醜陋的那一面了。」封面視覺照中，蔡依林手指上的「Pleasure」標示了人性最底層對愉悅的渴望，同時象徵慾望之繩的辮髮卻被緊緊抓牢，展現了慾望的壓抑與釋放、愉悅與罪惡同時的並存。

透過如此真實的一面，從未停止探索自己的JOLIN意識到這段旅程永無止盡，藉由作品，JOLIN也不斷發掘自己不同於過往的面貌，令她在過程中感到驚喜與滿足。她並非定義「慾望」，而純粹想分享：「這些經驗，我也有過。」不需因為面對慾望而感到害羞或罪惡。

