快訊／BLACKPINK確定來台！　10月高雄世運連唱2天

記者劉宜庭／綜合報導

BLACKPINK確定要來台灣開唱！她們年初宣布今年將舉行世界巡迴演唱會《DEADLINE》，確定從高陽體育館開跑，如今場次公布，確定將在10月18 、19日高雄國家體育場（世運主場館）開唱。

被譽為「樂壇現象級 世界巡迴」強勢登場！BLACKPINK正式宣佈將帶著2025世界巡迴《BLACKPINK WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》於10月18、19日高雄世運震撼開唱，不僅是亞洲場次的第一站，也寫下「史上首組女團，二度登上高雄世運舞台」壯舉，全台BLINK熱血狂潮，正式引爆！6月12日早上11點拓元售票系統全面開賣。Visa卡友可享品牌專屬購票專區等，購得最佳席次的票券。



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▲BLACKPINK將於10月在高雄世運連唱2天。（圖／理想國提供）

BLACKPINK由 JISOO、JENNIE、ROSÉ 和 LISA 組成，從 2016 年單曲專輯《SQUARE ONE》強勢出道，瞬間引爆全球音樂市場，2020年首張正規專輯進軍國際《THE ALBUM》制霸全球排行，在美國告示牌（Billboard）飆下「首張K-POP 女團專輯突破100萬紀錄」緊接著一路站上各大音樂祭主舞台，成為首組登上殿堂級舞台Coachella 音樂節的K-POP女團，2022年第二張正規專輯《BORN PINK》擋不住的氣勢，紅遍大街小巷，驚創「首張K-POP 女團專輯突破200萬紀錄」拿下告示牌及英國金榜冠軍，重新定義近20年來女團成就，成為樂壇指標！

▲BLACKPINK今年將舉行世界巡迴演唱會《DEADLINE》。（圖／理想國提供）



一路締造多首傳唱度極高的洗腦金曲，與招牌舞蹈挑戰，像是〈DDU-DU DDU-DU〉、〈Kill This Love〉、〈How You Like

That〉等，BLACKPINK 的官方 YouTube 頻道訂閱數已突破 9,600 萬，穩坐全球音樂藝人之冠。BLACKPINK獨一無二的舞台魅力與LIVE實力，只要每次舉辦世界巡迴，皆成為「現象級」話題並秒速完售，回顧《Born Pink World Tour》橫跨 34 座城市，包括名列其中的高雄站，共舉辦 66 場演出，吸引超過 180 萬名觀眾，輕鬆奪下 K-POP 女子團體巡演最多人朝聖紀錄。而四位成員不只演藝事業有聲有色，更全面征服時尚界，成為各大精品品牌爭相邀請的代言人，持續引領新世代潮流。