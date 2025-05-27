阿Ken為納豆罕發長文！「謝謝依依讓他回到我身邊」20年情誼網看哭

記者陳芊秀／綜合報導

男星納豆和女友依依愛情長跑近10年，昨日（25）在寒舍艾美舉辦婚宴，婚禮在歡笑和淚水中落幕。而搭檔20年的阿Ken除了擔任婚禮主持，27日凌晨罕見發長文，回憶得知納豆從腦中風到復原的心情，並感謝依依：「謝謝妳讓我的老搭檔回到我身邊……。」

▲納豆與依依舉行婚禮，搭檔阿Ken擔任婚禮主持人。（圖／記者周宸亘攝）

阿Ken開頭寫道「如果我們都是彼此生命中的老師，納豆讓我體悟最深的，就是『珍惜』了」。他回憶當時得知納豆生病時的心情，「耳聞他的狀況不是很樂觀，我記得我一個人站在家裡的陽台，心情很複雜，心疼他又想罵他，但他最討厭我唸他了，每次我唸他他就想跑」，此時不是想「唸」，是念著不想讓納豆走，之後納豆病情好轉，一開始可以一起吃飯，接著可以在頒獎典禮當頒獎人，接著兩人一起回攝影棚主持節目，「沒想到，我和豆之前重複了20年的日常

居然會讓我的心感到如此澎湃不已」。

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▲阿Ken罕見發長文，祝福納豆與依依婚禮。（圖／翻攝自臉書）

而現在的阿Ken又可以假裝與納豆玩短刀突擊，等著對方配合著發出慘叫聲，通常自己這時候會問納豆：「你怎麼還活著？」但因為依依的關係，納豆可以回答他「因為依依已經把我從墳墓裡救回來了！有依依，我和她的婚姻就不會是墳墓！！」

在納豆婚宴上，阿Ken與《全民大悶鍋》的兄弟們共同向依依表達感謝，並引用納豆的誓言感慨依依的付出：「妳這麼小小一個人，瘦瘦的，卻能扛著我，扛著我們的生活，扛著所有的困難，好像天塌下來妳都撐得住。」他感性寫道：「依依，我們都謝謝妳，謝謝妳讓浪子回頭，讓納豆變成好納豆，也謝謝妳讓我的老搭檔回到我身邊，玩著從加害者變成受害者的搞笑橋段，這戲碼，我和納豆都想玩一輩子，誠心的祝福你們，新婚快樂，白頭到老」。而他的文字真情流露，令網友鼻酸回應「光看到Ken哥的文字就已經熱淚盈眶了」、「你寫的這段最能觸動人心，這是真正的情誼」、「看你文章好想哭，好戰友的唸與念，祝福你們，要一直好好的喔」、「好感動，阿Ken跟納豆，最佳拍檔」、「患難見真情」。