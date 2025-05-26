YTR賤葆手拿嬰兒用品「驗孕棒兩條線」！　網瘋猜有喜訊：恭喜老爺

記者顧齊祐／綜合報導

百萬YouTuber賤葆近日與網紅雞城武合作推出新影片，內容模仿家寧先前的聲明影片，並加入一系列嬰兒用品，引發網友高度關注。影片中，雞城武將奶瓶、奶粉、奶嘴等物品交給賤葆，甚至遞上顯示兩條線的驗孕棒，令觀眾紛紛猜測是否有好消息。

▲賤葆詢問雞城武，若未來合作頻道該如何分配。（圖／翻攝自Instagram／jbao_5000）



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影片開頭，賤葆引用家寧聲明影片的部分內容，隨後轉向雞城武，討論未來如果合作頻道的資源分配。雞城武幽默表示，頻道、盈利以及車子全歸賤葆，接著模仿家寧口氣，拿出一系列嬰兒用品塞到對方手中，最後遞上顯示兩條線驗孕棒，並表示「我們下集見」，為影片留下懸念。

▲雞城武拿出一系列嬰兒用品放到賤葆手中。（圖／翻攝自Instagram／jbao_5000）



這段影片迅速在網路上掀起話題，不少網友湧入留言區表示祝賀「恭喜老爺賀喜夫人」、「期待已久了，恭喜你們」、「今天不是4/1」、「先恭喜再說」。然而，也有眼尖的觀眾指出，影片中的驗孕棒紅線疑似手繪而成，對消息真實性表示質疑。至於是否真的有好消息，仍待當事人出面說明。

▲雞城武拿出顯示兩條線的驗孕棒。（圖／翻攝自Instagram／jbao_5000）