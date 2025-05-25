ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《黑澀會》米奇挺38週肚拍寫真　被尪狂親羞喊：暗爽

記者王靖淳／綜合報導

前《我愛黑澀會》班底黃鈺文（米奇）2023年認愛外國男友，隔年12月公開懷孕喜訊，事後更舉辦性別派對宣布將迎來兒子的出生。目前懷孕邁入38週的她，最近在IG上傳短片，分享和老公去北海岸拍孕婦寫真的過程，同時也透露身旁好友得知此事時都覺得她瘋了，擔心她隨時要生。

▲▼米奇。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126） 

▲黃鈺文和老公去北海岸拍孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

談到拍攝孕婦寫真的過程，黃鈺文透露拍照的前幾天天氣不好，幾乎天天在下雨，所幸拍攝當天放晴，讓她不禁感謝老天爺的眷顧。她分享，儘管懷孕已進入「卸貨」的倒數階段，但她和老公依舊珍惜每一刻的相處時光，「我們都還在創造屬於兩人的回憶。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃鈺文提到，這次拍攝過程只有短短一個半小時，夫妻倆卻完成三套造型。她透露，老公每完成一套拍攝，都會給她一個親吻，為此她害羞表示：「孕婦確實有點暗爽。」她坦言，隨著孩子即將出生，如今的甜蜜戀愛生活勢必將有所改變，「當爸媽這種事，是不可能準備好的吧？那就讓我們好好體驗每一刻吧！」

▲▼米奇。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

▲黃鈺文發文分享拍孕婦寫真的過程。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

此外，黃鈺文透露，當她向身邊姐妹們分享，自己要去北海岸拍孕婦寫真時，大家紛紛替她捏一把冷汗，擔心她隨時可能臨盆。不過她強調，自己的身體狀況已獲得醫師評估許可，「醫師說我的狀況可以：『去吧！』」，才讓她放心踏上這趟拍攝之旅。

分享給朋友：

追蹤我們：

「棒棒堂」整團沒當兵 小煜：在復健大家不會知道

推薦閱讀

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

啦啦隊女神太兇！陳波波拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光

啦啦隊女神太兇！陳波波拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

納豆終於娶回依依！今舉辦婚禮「席開50桌」　阿Ken擔任主持人、賓客名單曝

納豆終於娶回依依！今舉辦婚禮「席開50桌」　阿Ken擔任主持人、賓客名單曝

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」！Selina化妝就想哭　被問送好孕棉反應曝光

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」！Selina化妝就想哭　被問送好孕棉反應曝光

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

認愛1天閃婚「祈錦鈅爆2年婚變」！嗆尪：要離開請便 IG悄洩2跡象

認愛1天閃婚「祈錦鈅爆2年婚變」！嗆尪：要離開請便 IG悄洩2跡象

直擊／納豆哭了！依依告白「沒你我活不下去」　自爆婚後一夜8次拚做人

直擊／納豆哭了！依依告白「沒你我活不下去」　自爆婚後一夜8次拚做人

愛莉莎莎證實「買到杜拜市區海景房」！奢華內部照曝：不到兩千萬台幣

愛莉莎莎證實「買到杜拜市區海景房」！奢華內部照曝：不到兩千萬台幣

林可彤穿泳衣洗澡「三角地帶險走光」　她羞認愛露：不用認真！

林可彤穿泳衣洗澡「三角地帶險走光」　她羞認愛露：不用認真！

「把城哥趕下《全民星攻略》了嗎」！蔡尚樺被問接棒…高EQ回答了

「把城哥趕下《全民星攻略》了嗎」！蔡尚樺被問接棒…高EQ回答了

泫揆人設全毀！　《惡魔計謀》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹

泫揆人設全毀！　《惡魔計謀》工作人員狠酸：整天表情差，擺明不想幹

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陸33億名導來台吃「超難訂麻辣鍋」　一入口嚇到：沒吃過這麼難吃的

啦啦隊女神太兇！陳波波拍戲「性感睡衣Hold不住」狂走光

H巨乳讓男優投降！　20歲AV女優拍色色片「第一次多人運動」竟哭了

納豆終於娶回依依！今舉辦婚禮「席開50桌」　阿Ken擔任主持人、賓客名單曝

納豆婚禮「半個演藝圈都來了」！Selina化妝就想哭　被問送好孕棉反應曝光

羅小白當媽粉絲狂掉9萬！　被勸「別再發小孩」堅持曬娃吐實情

認愛1天閃婚「祈錦鈅爆2年婚變」！嗆尪：要離開請便 IG悄洩2跡象

直擊／納豆哭了！依依告白「沒你我活不下去」　自爆婚後一夜8次拚做人

愛莉莎莎證實「買到杜拜市區海景房」！奢華內部照曝：不到兩千萬台幣

林可彤穿泳衣洗澡「三角地帶險走光」　她羞認愛露：不用認真！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

米奇, 黃鈺文, 我愛黑澀會, 結婚, 懷孕

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《黑澀會》米奇挺38週肚拍寫真　被尪狂親羞喊：暗爽
  2. 直擊／蘇志燮、玉澤演「人肉快遞」跳下觀眾席　輪流住粉絲家：我要很常來
  3. 直擊／玉澤演來台灣遇變態！　當場解扣秀「性感胸肌」：我會脫，你們這些～
  4. 痛失愛妻朱媛媛　辛柏青「憔悴忍淚」畫面被挖！結婚19週年前永別
  5. 納豆婚禮「半個演藝圈都來了」！Selina化妝就想哭　被問送好孕棉反應曝光
  6. 趙麗穎爆熱戀台灣名導後首現身！「夢幻新髮色」被讚少女感爆棚
  7. 富邦啦啦隊女神「挨酸不認真跳」　正面回擊釣出李珠珢力挺
  8. 侯友宜「納豆的生命是依依救的」：這是納豆這輩子最好的選擇
  9. 納豆婚禮「悶鍋」班底全都來了！前輩提前1小時到場送祝福
  10. 納豆依依婚禮美翻！于美人超中肯「10字箴言」全場笑了

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366