《黑澀會》米奇挺38週肚拍寫真　被尪狂親羞喊：暗爽

記者王靖淳／綜合報導

前《我愛黑澀會》班底黃鈺文（米奇）2023年認愛外國男友，隔年12月公開懷孕喜訊，事後更舉辦性別派對宣布將迎來兒子的出生。目前懷孕邁入38週的她，最近在IG上傳短片，分享和老公去北海岸拍孕婦寫真的過程，同時也透露身旁好友得知此事時都覺得她瘋了，擔心她隨時要生。

▲黃鈺文和老公去北海岸拍孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

談到拍攝孕婦寫真的過程，黃鈺文透露拍照的前幾天天氣不好，幾乎天天在下雨，所幸拍攝當天放晴，讓她不禁感謝老天爺的眷顧。她分享，儘管懷孕已進入「卸貨」的倒數階段，但她和老公依舊珍惜每一刻的相處時光，「我們都還在創造屬於兩人的回憶。」

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黃鈺文提到，這次拍攝過程只有短短一個半小時，夫妻倆卻完成三套造型。她透露，老公每完成一套拍攝，都會給她一個親吻，為此她害羞表示：「孕婦確實有點暗爽。」她坦言，隨著孩子即將出生，如今的甜蜜戀愛生活勢必將有所改變，「當爸媽這種事，是不可能準備好的吧？那就讓我們好好體驗每一刻吧！」

▲黃鈺文發文分享拍孕婦寫真的過程。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

此外，黃鈺文透露，當她向身邊姐妹們分享，自己要去北海岸拍孕婦寫真時，大家紛紛替她捏一把冷汗，擔心她隨時可能臨盆。不過她強調，自己的身體狀況已獲得醫師評估許可，「醫師說我的狀況可以：『去吧！』」，才讓她放心踏上這趟拍攝之旅。