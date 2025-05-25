直擊／玉澤演來台灣遇變態！　當場解扣秀「性感胸肌」：我會脫，你們這些～

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男星玉澤演25日與師兄蘇志燮來到台灣舉辦見面會，活動分為上、下兩部，送完師兄蘇志燮下台後，他唱跳歌曲〈Yaritakunai〉炒熱氣氛，嗨到當場脫外套，台下則加碼大喊要他「解扣子」，他露出靦腆笑容嗆觀眾：「變態！」看到全場氣氛熱烈，他加碼表示「如果等下題目答錯，我就解一顆扣子」，沒想到在後面環節真的答錯，他說到做到當場解扣，反應相當可愛。

▲玉澤演與蘇志燮25日在台舉辦見面會。（圖／SHOWOFFICE提供）



玉澤演25日在台與粉絲見面，展現滿滿誠意，活動後半段換上另一套舞台服裝，獻唱歌曲〈So Wonderful〉、〈Yaritakunai〉等歌曲，身材極佳的他，被台下觀眾要求「解扣」，他笑虧「變態！」好勝心強烈的他，主動打賭「如果等下題目答錯，我就解一顆扣子」，於是粉絲以高標準方式進行遊戲環節，不准他再聽一次題目，最終他在第二題慘敗。

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觀眾大喊「解扣」、「全脫」，玉澤演說到做到，真的解開了一顆扣子，露出厚實的胸肌，全場嗨到狂尖叫，他大笑：「變態！」於是他機智地宣傳起個人作品《我奪走了公爵的初夜》、《靈魂伴侶》，「在裡面我會脫，你們這些變態們，千萬不要錯過，希望你們一定要收看。」

▲粉絲狂喊「脫掉」，玉澤演虧「變態」。（圖／SHOWOFFICE提供）



這次再度來到台灣與粉絲見面，玉澤演幽默致謝：「謝謝你們不變的愛，還是一樣變態，我很開心。」接著帶來節奏歡快的歌曲〈Champagne〉、〈Magic〉、〈Jump〉，搭配解扣後露出性感的胸肌，全場大飽眼福。