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廉世彬、禹洙漢下雨應援超敬業！　「服裝突出狀況」熊霓出手救援

記者孟育民／台北報導

樂天桃猿24日主題日「永續趴」，樂天女孩換下日常隊服，改穿自備的繽紛私服登場，為球場注入更多創意與環保意識。雖然當天氣溫轉涼、細雨綿綿，女孩們的熱情卻絲毫不減。而剛抵台不久的韓籍女孩廉世彬與禹洙漢，因未備妥符合dress code的上衣，幸好熊霓當場伸出援手，上演一場趣味十足的「私服救援記」。

▲▼廉世彬（左）、禹洙漢都穿熊霓的私服。（圖／樂天桃猿提供）

▲廉世彬（左）、禹洙漢都穿熊霓的私服。（圖／樂天桃猿提供）

熊霓笑說：「剛好我帶了三件，一件給阿彬、一件給洙漢，全部衣服都借出去了！」她此次準備的是「小可愛」風格的上衣，自己穿上亮眼的黃色櫻桃款，坦言這套並非日常穿搭選項，「平常穿會太引人注意啦，我平常私服都是以舒適為主。」

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▲▼廉世彬（左）、禹洙漢都穿熊霓的私服。（圖／樂天桃猿提供）

▲熊霓救援衣服。（圖／樂天桃猿提供）

今日因雨賽程延宕，女孩們自下午兩點集合，等到接近傍晚五點才迎來開打信號，中間比賽一度暫停，晚間九點才得以恢復比賽。熊霓笑稱，這是她跳應援五年來「最漫長的一次等待」，但即便如此，女孩們依然穿上雨衣敬業登場，「粉絲都說很可惜，因為我們穿著雨衣跳」，但其實雨衣有點透視，也是別有一番風味。

談到穿上熊霓借來的綠色洋裝，她開心表示：「我第二喜歡的顏色就是綠色，所以我真的很喜歡這件衣服！今天本來覺得自己很漂亮，可惜下雨穿了雨衣，沒辦法好好炫耀（哭）。」

▲▼廉世彬（左）、禹洙漢都穿熊霓的私服。（圖／樂天桃猿提供）

▲禹洙漢看見粉絲心情愉悅。（圖／樂天桃猿提供）

雖然前陣子身體稍有不適，世彬現場也以活力滿滿的狀態報平安：「我本來就是不太會感冒的健壯體質，大家不用擔心，我會一直帶著開朗的樣子在球場上跟大家見面！」她還笑說，球場美食真的太誘惑，「今天吃了披薩、雞排，中場還加碼炸薯條。真的擔心會長胖，但太好吃了哈哈！」

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廉世彬, 禹洙漢, 永續趴, 樂天, 熊霓

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