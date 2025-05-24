永野芽郁「拿不倫自嘲」言論被罵翻！笑稱遇記者要說：不知道～

記者劉宛欣／綜合報導

日本25歲女星永野芽郁因為與已婚男星田中圭爆出不倫疑雲，成為話題焦點。她參演的由阿部寬主演的《新聞主播》，在日前舉辦了非公開的殺青酒會，而她在席上的言論，於22日被日媒《女性SEVEN》曝光，再度引起社群議論。

▲永野芽郁近日陷不倫風波。（圖／翻攝自永野芽郁IG）

永野芽郁在不倫風波爆發後，雖與田中圭雙雙否認，僅為行為輕率一事致歉，但她形象仍未能挽回，掉了9個廣告代言，此外，她也主動請辭了NHK大河劇《豐臣兄弟！》，並宣布退出主持的廣播節目。

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《新聞主播》的殺青酒會於日前舉行，電視台選擇在自家大樓的咖啡吧內低調進行，全面禁止拍照與攝影。然而據報導，永野芽郁在活動上，竟用自嘲方式談及爭議，開玩笑說：「這次輪到我成為『被報導的一方』，真的很抱歉。」還笑著請與會者若在路上遇到週刊記者就說「我不知道」。此舉引起現場一陣笑聲與掌聲。最後她收尾道：「無論未來發生什麼，我都會以戰鬥姿態面對。我真的很熱愛表演，並由衷尊敬這份工作。」

▲永野芽郁在私下的態度引發爭議。（圖／翻攝自永野芽郁IG）

報導曝光後，日網批評聲浪不斷，紛紛諷刺她「鋼鐵心臟」、「這不是普通的強心臟」。一名綜藝節目相關人士評論，認為永野芽郁是為了活絡現場氣氛才如此發言，但面對這種風波，依舊如此強勢應對，確實令人瞠目結舌。比起許多在同樣情境下可能崩潰的藝人，永野芽郁的心理素質可說是超乎常人。