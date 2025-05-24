見外籍女「光腳蹭捷運椅」！　陳鴻怒批：該淘汰素質差的外來者

記者劉宛欣／綜合報導

美食家阿鴻（陳鴻）過去主持美食節目《阿鴻上菜》走紅，近日在搭乘台北捷運時，目擊一對外籍男女的行為，忍不住在臉書開轟。他曬出照片，只見該女子將鞋子脫掉，光腳將雙腳抬起，一腳盤腿、一腳踩在座椅上，對此不雅行為，陳鴻直言：「我們應該過濾淘汰一些層次較差的外來者。」並批評「把我們的方便當成隨便，毫無規範意識」，根本是不良示範。

▲陳鴻因為主持美食節目《阿鴻上菜》走紅。（圖／翻攝自陳鴻臉書）

陳鴻在確認照片中的人非台灣人後鬆了一口氣，但也開始思考台灣社會對外來者的包容性，他認為台灣人太善良，對於不守公德、不尊重規範的外來者容忍度過高，導致部分人得寸進尺。他呼籲應提高外籍人士來台的門檻，篩選出更具素質的人，避免台灣成為「被踐踏的溫床」。言論引發網友熱議，不少人留言支持。

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▲陳鴻拍下不衛生的畫面。（圖／翻攝自陳鴻臉書）

陳鴻貼文掀起討論，網友紛紛表示無法接受這種行為，認為應該當場制止，有網友表示，「我會叫他們把腳放下來，就算小孩子也一樣」，更有人批評這是「家教失敗」的表現。此外，有人建議台灣捷運應加強公共場合的行為規範，並對違反規定者予以警告或處罰，提升公共空間的秩序與衛生。