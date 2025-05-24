蕭煌奇奪金首發文：我不是目中無人！世壯運柔道「過肩摔」網朝聖

記者陳芊秀／綜合報導

金曲歌王蕭煌奇24日參加世壯運柔道，在「帕拉柔道男子90公斤組」項勇奪下金牌。他比賽過程吸引全台民眾觀看，網友更形容「目中無人」，他為此發文回應。

▲蕭煌奇世壯運柔道出賽，直落二奪下金牌。（圖／記者林敬旻攝）

蕭煌奇以直落二奪下金牌，網友紛紛以「目中無人」形容其戰績。他賽後在Threads發文：「我不是目中無人，只是藤虎發威。」同時貼文還上傳一段他在比賽中將對手過肩摔的畫面。而「藤虎」是日本動漫《航海王》中的角色「一笑」的外號，該角色雙眼全盲，穿著淡紫色浴衣，外表上看起來是普通盲人大叔，其實是海軍本部最高戰力的人物。

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▲「藤虎」被聯想是指《航海王》的角色「一笑」的外號。（圖／翻攝自官網）

而蕭煌奇發文不到半小時，影片已經超過3.4萬次觀看，網友紛紛留言稱讚「老師讓對手直接坐末班車回家」、「（自介）可以改成了地獄列車車長、調皮學會會員、聊天系歌手、柔道金牌選手，不服來摔」、「你怎麼連柔道也會，而且還強到可以拿金牌⋯⋯我太孤陋寡聞了」、「煌奇會過肩摔？怎麼跟我一樣都沒看過」、「全場沒有正眼瞧過對手一次」、「我非常喜歡老師這種目中無人的態度，絲毫不把對手看在眼裡，直接摔爛」。