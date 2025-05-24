黃明志戴毛帽N年「遭疑得癌症」　親自回應了：也太敢講

記者蔡琛儀／台北報導

大馬鬼才黃明志於畢業季推出新歌〈兩個好朋友〉，特別邀請沙登一校合唱團的小學生合作演唱。孩子們清亮純真的歌聲為作品增添溫暖氣息，但歌詞內容卻像是他誠實面對自己內心分裂狀態的自白，呈現出截然不同的情感層次。

▲黃明志推出新歌〈兩個好朋友〉。（圖／亞洲通文創提供）

MV拍攝現場不乏童言童語帶來的驚喜，有小朋友問：「為什麼黃明志叔叔一直戴帽子？」他笑說是因為沒有頭髮，對方竟接著問：「是不是得了Cancer（癌症）？」黃明志聽了忍不住大笑：「現在小孩醫學常識很豐富、也太敢講。」

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這首歌取自黃明志全新專輯《小明與小志》，也是專輯首波主打。MV以童趣風格還原一對死黨「小明與小志」的互動，象徵黃明志內在性格的兩個極端：小明是正面積極、背負社會期待的一面，小志則代表叛逆、直率、忠於自我的一面。他笑說小志其實是所有男人夢寐以求的形象，什麼壞事都敢做。

▲黃明志邀請沙登一校合唱團的小學生合作演唱。（圖／亞洲通文創提供）

MV中他一人分飾兩角，詮釋活在陽光底下的小明和帶有邪氣的小志，造型百分百還原專輯封面，展現強烈的反差感。他表示這首歌是自己首次為兒童創作，希望能讓小朋友邊唱邊跳。雖然歌詞充滿童趣，卻藏著成人世界的辛酸寫照，像是「人生起起落落，但事實上是起起落落落落落」。