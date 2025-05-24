金鍾國家裡「竟有已逝Kobe親簽籃球」丟沙發上　《RM》全員爆氣：叫你收好

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣綜藝《Running Man》經常推出不同趣味性單元，日前節目組前往成員金鍾國家突襲，由於他很勤儉持家，就連塑膠袋都捨不得丟。為了幫他成功斷捨離，成員們到家裡整理，沒想到竟挖出已逝Kobe親簽籃球，但他並未用透明盒裝箱好好珍藏，而是放在沙發上擺放，令成員們無奈地說這麼寶貴的東西，應該放在展示盒內。

▲金鍾國節省出名，家裡有許多垃圾袋回收再利用，但環境過於亂令成員看不下去。（圖／中天綜合台提供）



金鍾國是演藝圈內節省出名的藝人，卻被《Running Man》成員列出極度髒亂的罪狀，家裡有成堆的衣物放在中島旁、穿過的襪子丟在地上。最嚴重的地方莫過於陽台變成塑膠袋房，以及冰箱堆滿免洗醬料盒和喝剩下的咖啡，金鍾國解釋因經常點咖啡後只喝了一點，剩的就先冰冰箱，這樣隔天就不用再買咖啡，至於塑膠袋是要做垃圾分類和丟廚餘時用，眾人聽到後相當驚訝且無法理解。

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▲▼金鍾國甚至把已逝Kobe親簽籃球暴露在外隨意放在沙發上。（圖／翻攝自金鍾國IG、SBS）



不僅如此，金鍾國更把珍貴的已逝「籃球天王」柯比布萊恩（Kobe Bean Bryant）的親筆簽名籃球直接放在客廳沙發上，哈哈見狀崩潰直呼「我不是叫你不要這樣放嗎？」梁世燦也驚呼「這應該要放在箱子裡好好保存吧」，所有人拿著親筆簽名球觀賞，小心翼翼不敢碰到簽名的部分，金鍾國也證實：「這是我跟柯比見面時，他親自簽給我的。」如今天王已過世，簽名籃球成為無價之寶。

▲《Running Man》出動幫金鍾國整理家裡。（圖／中天綜合台提供）



此外，在金鍾國的衣帽間也發現一大亮點，裡面堆放各種黑色衣物、盒裝禮品、未開封新品及各種名牌，梁世燦笑指這房間裡的東西，可以在二手市集上賣到2千萬，哈哈也問他「為什麼都不穿這些精品？」金鍾國淡淡地說穿名牌時感覺像在受罰，突然間想起有一雙Dior鞋，並從混亂的衣物中找到，打開包裝後還有一張卡片，原來這個禮物是之前PD送的，成員聽到後相當生氣，開始抱怨為什麼都沒收過這麼名貴的禮物，金鍾國則解釋是因為他在婚禮上獻唱所收到的致謝禮。更多有趣的節目內容在25日晚間於六點中天綜合台播出。