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港版山姆史密斯是他！　認「在香港被貼標籤」演唱會還慘遭取消

記者蔡琛儀／台北報導

香港創作歌手藍奕邦曾為林憶蓮、劉德華、張學友、陳奕迅等天王天后創作無數金曲，勇於挑戰性別與社會界線、擁抱多元平權，被譽為「港版山姆史密斯」。出道20多年，他終於圓夢將於6月14日於台北流行音樂中心南基地SUB LIVE開唱，也是他首次登上台灣舞台。

▲▼香港歌手藍奕邦。（圖／Quiet Rebel提供）

▲香港歌手藍奕邦將來台開唱。（圖／Quiet Rebel提供）

他出道初期原有機會來台發展，卻因唱片公司強烈反對而作罷，後來輾轉換公司也一直沒能實現，直到近年重返獨立歌手身分，才擁有更大的自主空間。他默默籌劃、親自來台拍MV，為台灣量身打造新作國語歌曲〈男孩子！！〉，也希望透過演唱會與在台港人和台灣樂迷建立連結，開啟在台灣的全新篇章，他表示希望這不只是一次表演，而是重新開始的起點。

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這場台北演唱會，對藍奕邦來說也彌補了年初原定在香港舉行的20週年演唱會突然被取消的遺憾，他坦言，香港目前充滿不確定因素，當初申請場地時便有人提醒他「在台上要小心說話」，讓他早已預料到可能會出事。

▲▼香港歌手藍奕邦。（圖／Quiet Rebel提供）

▲藍奕邦香港演唱會遭取消。（圖／Quiet Rebel提供）

演出取消後，他一方面要回應親友與媒體的關心，一方面處理退票等後續事宜，更為了已經製作完成的周邊商品另闢私密取貨機制，還得用表單設下重重關卡防止被惡意騷擾，他無奈地說：「一切不是取消一場表演這麼簡單，而是我在香港，已經被貼上一個標籤。」

即使面對這樣的環境，他依然沒有停止創作的腳步〈男孩子！！〉延續他一貫直率真誠的風格，唱出對性別與親密關係的質疑與呼喚，不僅挑戰傳統性別角色，也象徵情感與身體的自由，他希望透過國語版本的傳唱，讓更多人都能聽見這份溫柔的力量。

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