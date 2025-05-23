于正怒批女星「放鴿子」！　知情人曝是《歌手2025》人氣選手

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸知名製作人于正有話直說的個性，經常引發討論，近日，他又在一場直播中爆料，製作電視劇《墨雨雲間》期間，曾邀請某位人氣女歌手唱主題曲，雙方一度談得很順，結果卻在正式錄音前被「放鴿子」，他無奈表示：「這種臨時放鴿子的人，我一般不敢再找，怕第二次再被放鴿子。」馬上不少網友立刻展開猜測。

▲于正抱怨某人氣女歌手放鳥。（圖／翻攝自于正微博）

有知情人士指出，于正口中所說的，其實就是近日在《歌手2025》中有著亮眼表現的實力派歌手單依純。早在《墨雨雲間》開拍初期，于正就相中單依純溫柔且穿透力十足的嗓音，主動邀請她演唱主題曲。當時對方爽快答應，雙方也開始了初步洽談。不料在正式錄音前夕，單依純方面突然來電告知「無法參與」，讓于正錯愕不已。

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▲網友紛紛猜測是單依純。（圖／翻攝單依純微博）

于正回想此事，忍不住猜測：「是不是怕我個人有爭議？還是不喜歡我們劇組？總之就是沒緣分。」這段往事被于正提起後，瞬間在網路上掀起熱議。支持于正的粉絲認為，既然已經口頭承諾，就應該履行承諾，批評單依純團隊太不專業，替于正抱不平，不過，另一邊也有人持保留態度，認為沒簽約之前，都不能算數。甚至有人懷疑，《墨雨雲間》早就播完，于正此時突然提起舊事，很可能是想藉機「蹭熱度」。