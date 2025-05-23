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小甜甜回台灣自曝「新身分」！坦承犧牲很多私人時間：機會不再來

記者陳芊秀／綜合報導

藝人小甜甜（張可昀）於2023年與宋晉賢離婚，恢單後在去年（2024）7月前往大陸挑戰直播帶貨，但傳出發展不如預期已回到台灣。她將生活重心放在女兒「米苔目」身上，近日分享全職媽媽的日常點滴，提到女兒親手製作項鍊送給她的溫馨時刻，孩子一句「媽媽你幸福嗎？」令她驚喜又感動。

▲▼小甜甜回台灣宣布「新身分」！坦承犧牲很多私人時間。（圖／翻攝自臉書）

▲小甜甜分享與女兒的生活日常，收到愛女親手做的項鍊。（圖／翻攝自臉書）

小甜甜坦言，自己現在是一名「全職媽媽」，生活的重心完全圍繞著女兒，從接送上下課、準備三餐到陪伴女兒洗澡、刷牙及入睡，每個細節她都親力親為。雖然因此犧牲了與朋友聚會及私人時間，但她堅信孩子的成長只有一次，錯過了就無法彌補，因此她全心投入，珍惜每一刻陪伴的時光。

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放學接到女兒時，老師提醒米苔目：「妳不是有禮物要送媽媽嗎？」女兒隨即從書包拿出一條親手串的項鍊，細心幫媽媽戴上並詢問是否喜歡。當小甜甜感動地說「媽媽真的超級喜歡」時，女兒脫口問：「媽媽妳幸福嗎？」她回應：「有妳，媽媽真的很幸福。」沒想到米苔目也深情回應：「媽媽，我也好幸福！」

女兒米苔目貼心地說：「現在你買這麼多玩具和糖果給我，以後等我賺錢了，就換我買給你。」孩子還承諾長大後會好好照顧媽媽。小甜甜感性寫道：「米苔目，今天你送我的這條獨一無二的項鍊，比任何昂貴或限量的精品都更珍貴。妳和它，都是我生命中無可取代的珍寶！謝謝妳溫暖了我的人生。」

▲▼小甜甜回台灣宣布「新身分」！坦承犧牲很多私人時間。（圖／翻攝自臉書）

▲小甜甜近期當起全職媽媽，全心投入照顧女兒。（圖／翻攝自臉書）

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