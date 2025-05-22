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蔡依林16年前片段被挖　「遭逼問彭于晏」露曖昧表情

記者王靖淳／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）在2006年曾被傳出與彭于晏交往，當年更因蔡爸爸一席脫口而出的談話，無意間透露兩人曾有過一段3年的戀情，間接證實這段演藝圈中的「公開祕密」。最近更傳出小倆口疑似早已悄悄復合長達6年，不僅社群細節被挖，就連女方過往上節目的片段也被翻出來討論。

▲▼蔡依林上節目片段被挖（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

▲蔡依林2009年上節目片段被挖（圖／翻攝自YouTube／我愛貓大）

透過節目《康熙來了》片段可見到，小S率先拋出問題：「除了上次那個小弟弟，好像沒有新的欸？」一旁的蔡康永則接話：「妳說彭于晏啊？」蔡依林則露出尷尬表情承認：「對啊，怎麼了？」緊接著小S直球問：「彭于晏是最後一個對不對？」蔡康永更調侃蔡依林在歌詞中唱道「I don’t want a boyfriend, I need a real man」，並好奇彭于晏是否屬於「真男人」的範疇。對此，蔡依林曖昧回應：「都有」，令現場所有人笑聲不斷。

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▲▼彭于晏蔡依林（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲彭于晏、蔡依林疑似悄悄復合。（圖／翻攝自Instagram）

節目後段，小S再度出招，問蔡依林若和彭于晏「十指緊扣」是否能接受，為此蔡依林表示：「朋友，很難回答耶」，未正面否認，引發兩位主持人一陣揣測。小S見狀笑說：「如果不接受的話就會立刻說不行。」接著再加碼問她：「如果彭于晏親妳的話可以嗎？」蔡依林顯得有些無奈回道：「為什麼要一直講他？」而當蔡康永建議她「可以換一個名字」，她則露出難以招架的表情，尷尬地笑說：「我不知道。」如今節目片段也被網友翻出來討論，引發熱議。

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