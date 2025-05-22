Andy曬裁定書「離真相又邁進一步」！　法院派會計師查家寧媽帳目

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTube頻道「眾量級CROWD」Andy（王崇睿）、家寧在分手後，爆出股權與財務爭議，Andy也聲請法院選派檢查人調查公司財務，經新北地方法院審理，20日裁定准許，並指派會計師為檢查人，進行全面財務與公司群海娛樂帳目查核。

▲Andy和家寧在分手後撕破臉。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

根據法院裁定書內容，Andy主張雖為董事，並持有25%股份，但自2018年8月14日起，群海娛樂便從未召開董事會及股東會，亦未編造表冊，將年度營業報告書、財務報表、盈餘分派或虧損撥補議案提交股東承認。且Andy要查閱公司財務帳冊時，均遭家寧媽媽以「要信任女友的母親」等理由搪塞，對方甚至在2024年11月1日召開臨時股東會，解除Andy的董事職位。

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▲Andy指控在分手後被家寧的媽媽踢出公司。（圖／記者黃國霖攝）

法院資料顯示，Andy提供帳戶對帳單佐證，指出公司曾於2019年有一筆7萬美元轉出，備註疑似與YouTube分潤相關，而資金卻流向公司法定代理人曾淑惠與第三人帳戶，引發資金流向不明疑慮。

法院審理後認定Andy具備公司法第245條所定「持有公司1%以上股份並持續6個月以上」之少數股東資格，並考量公司多年未召開股東會、拒絕財報查閱，亦涉及逃漏稅調查，依法認有檢查之必要性。最終裁定選派有30年執業經歷的會計師擔任檢查人，針對群海娛樂進行查帳。而Andy 22日也在社群貼出裁定書，表示：「終於來了，離真相又邁進了一步。」

▲Andy 22日曬出裁定書。（圖／記者黃國霖攝）