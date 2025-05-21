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前主播女星被爆「搭機超難搞行徑」　空姐拋2線索網瘋猜

記者王靖淳／綜合報導

一名有8年空服資歷的空姐Hsuan最近上節目爆料，知名女星私下有禮貌但卻提出難搞的要求，狂點數杯特調卻一口也沒喝。該空姐還透露，對方過去是主播，如今變成明星，2大線索曝光後，立刻掀起網友留言瘋猜。

▲▼空姐爆料（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）

▲空姐爆料女星搭機禮貌卻難搞的舉動。（圖／翻攝自YouTube／后宮歐買尬）

節目中，Hsuan指出，該趟航班飛往上海，全程只需一個多小時，是業界公認的極短班，時間緊湊之下，這位女星卻在拿到菜單後，將所有調酒點了一遍，不但點了6至7杯不同飲品，還針對每杯飲品給出個人化規格，包含「冰塊幾顆、糖量比例、奶加幾分之幾」等要求，甚至每杯飲料只淺嘗一口後便放回桌上，場面猶如在拜拜，而這些飲料也未主動向空服員請求回收。

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▲▼空姐爆料（圖／示意圖／Pixabay）

▲空姐上節目分享飛行趣事。（圖／示意圖／Pixabay）

Hsuan進一步表示，飛行途中偶爾遇上亂流，該女星桌上的多杯飲品讓空服員感到壓力，擔心發生潑灑意外，但對方始終不願收拾，造成整體服務流程受到不小阻礙。她也坦言，該女星只要呼叫空服員，大家都避之唯恐不及，直到飛機降落後，空服員才得以將桌上那一杯杯幾乎沒動的飲品收走，儘管認為該女星有禮貌，但仍對對方的行為感到無奈。

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