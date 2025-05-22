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歌后吳申梅為愛貓「每天吃藥」　揭8年情緣：第一眼就是牠

記者許逸群／台北報導

愛貓成癡的「金曲歌手」吳申梅，與自家布偶貓Teddy的生活點滴既溫馨又趣味橫生，但也給天生過敏的自己增添了不少苦難！她日前帶著8歲的Teddy來到東森慈愛動物做全套健康檢查，她大讚醫生知識豐富，還教她如何調理布偶貓的居家環境，讓她直呼：「慈愛動物醫院真的很棒！」

▲▼集團-吳申梅帶寵物東森慈愛動物醫院問診。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼吳申梅帶著愛貓來到東森慈愛動物醫院。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼集團-吳申梅帶寵物東森慈愛動物醫院問診。（圖／記者周宸亘攝）

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擁有「再生醫學」的慈愛動物醫院資源豐富，吳申梅也誇讚地說：「我很少搜尋到有24小時的動物醫院，慈愛動物醫院真的很棒！有貼心、一流的醫生，如果有需要一定要來這邊。」她還打趣地笑說：「而且醫生也太帥了吧，根本不像醫生！」她也感謝醫生分享了許多照顧寵物的知識。

▲▼集團-吳申梅帶寵物東森慈愛動物醫院問診。（圖／記者周宸亘攝）

▲獸醫師李京翰向吳申梅仔細地說明寶貝貓咪的情況。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，以前從未養過貓的吳申梅，原本是狗派，但由於遛狗不便，才慢慢對貓產生興趣。某日朋友家中的布偶貓生下6隻小貓，讓她有了改變人生的契機，「那天我就選了最會跑、最會撞的那一隻，感覺就是牠了。」如今一轉眼已經8年過去，她也感性地對Teddy說：「希望牠乖一點，不要那麼不聽話。」

然而，這段情緣也不是沒有代價。吳申梅自小就有過敏性鼻炎，養貓後症狀加劇到影響演藝工作，「連唱歌都有問題，去看醫生後才知道不是感冒，是過敏性鼻炎太嚴重。」當她坦承自己有養貓時，醫生驚呼：「妳還敢養貓？」儘管如此，她仍選擇繼續與Teddy共處，每日吃過敏藥早已成為常態。

▲▼集團-吳申梅帶寵物東森慈愛動物醫院問診。（圖／記者周宸亘攝）

▲8歲的Teddy性格兇猛，唯獨吳申梅能夠好好安撫牠。（圖／記者周宸亘攝）

談起養貓前後的心態轉變，吳申梅坦言落差很大。「以前覺得貓咪很可愛、會乖乖窩在角落，結果Teddy會咬人、抓人，對我家人都不怎麼友善。」雖然Teddy脾氣不太好，但卻異常熱愛洗澡，甚至會在吳申梅洗澡時主動走進浴室踩水，讓她哭笑不得。

▲▼集團-吳申梅帶寵物東森慈愛動物醫院問診。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳申梅為了寶貝貓咪靠著自學幾乎成了一位寵物美容師。（圖／記者周宸亘攝）

最特別的是，吳申梅為了Teddy，竟自學貓咪美容。「曾經送牠去美容院，結果半小時後店家打電話來說『我們家沒辦法』，牠被退貨了。」自此，她開始自己學習幫Teddy洗澡、整理毛髮，成為Teddy的專屬美容師。

養了Teddy之後，吳申梅的生活作息也跟著改變。「我一定會讓牠陪我睡覺，牠會睡在我枕頭旁邊。出國時反而覺得少了什麼。」另外，對於仍在猶豫是否養貓的朋友，吳申梅也提醒：「要看自己家裡的環境，也要看自己是狗派還是貓派。如果喜歡遛狗就養狗，沒太多時間的人，貓可能比較適合。」

▲▼集團-吳申梅帶寵物東森慈愛動物醫院問診。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳申梅分享與寶貝貓咪的故事。（圖／記者周宸亘攝）

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吳申梅, 寵物, 慈愛動物醫院, 東森寵物

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