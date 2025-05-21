賈靜雯又被修杰楷一秒惹怒！　「50萬YouTuber救火」她私訊遭無視

記者黃庠棻／台北報導

修杰楷近期推出YouTube網路頻道《修TIME》，分享他私下瘋癲、反差感的一面。21日播出與老婆賈靜雯一日約會下集，接續直男約會行程後，打算製造快樂多巴胺，體驗匹克球運動。

▲修杰楷在最新一集《修TIME》又惹怒賈靜雯。（圖／《修TIME》提供）

修杰楷信心滿滿自稱是匹克球天才，結果不是回擊失敗，就是將球打飛到賈靜雯身上，他嘴硬表示「我只是還沒認真而已！不要小看我！」接著夫妻對戰，賈靜雯獲得最終勝利，讓他又再度開玩笑「我是顧慮到節目太長了！趕快結束！」沒想到這句話讓他再度示範「如何一秒惹怒老婆」。

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▲修杰楷在最新一集《修TIME》又惹怒賈靜雯。（圖／《修TIME》提供）

修杰楷發下豪語，如果最後的行程老婆不喜歡，就把《修TIME》YouTube頻道收掉。最終來到賈靜雯喜歡的昆蟲館，還邀請到YouTuber昆蟲擾西。賈靜雯過程中十分享受觸摸、餵食各種昆蟲，反觀修杰楷總被昆蟲們嚇得說不出話。

▲修杰楷在最新一集《修TIME》又惹怒賈靜雯。（圖／《修TIME》提供）

問到演藝圈夫妻的難處，賈靜雯表示演藝圈夫妻容易被大家指指點點跟被看見，但對他們倆來說，很多事情其實就是真實的生活。最後節目邀請兩人對彼此溫馨告白，但夫妻倆不是過於官方就是頻頻笑場，最終，修杰楷感謝老婆對《修TIME》的支持。