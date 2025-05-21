李凱馨辱華風波大逆轉！前助理認錯「音檔是合成捏造」：情緒失控

記者陳芊秀／綜合報導

新加坡籍女星李凱馨日前被前助理曝光疑似辱華音檔，內容提及「中國人大部分都是傻逼」，引發陸網強烈不滿，演出的新劇《赴山海》傳出因此延播。而她5月10日否認音檔造假，事件延燒多日，前助理小胖21日公開道歉、坦承錄音檔是合成的。

▲李凱馨涉辱華音檔風波，傳出《赴山海》定檔延期。（圖／翻攝自微博）

前助理小胖發文提及「經公安機關批評教育」，已經深刻理解自己惡意剪輯、合成及捏造李凱馨「辱罵國人」錄音等行為的錯誤，坦承這些行為涉嫌違法，對李凱馨造成了嚴重的名譽損害。為此向李凱馨鄭重致歉，承諾永不再犯，也請大家停止散播謠言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李凱馨辱華音檔惹怒全大陸民眾，前助理小胖坦承是合成捏造。（圖／翻攝自微博）

同時前助理發表「澄清聲明」，坦承自2017年至2019年間，在公司擔任執行經紀人以及助理期間，在與該公司解除勞務關係時，與公司發生矛盾爭執，「我認為自己並沒有得到公平的待遇」，因此離職前錄製李凱馨的相關錄音檔，並且使用剪輯、合成後的錄音進行談判，向公司主張賠償，但是雙方意見不一致，並且被公司關係人拉黑（封鎖）。前助理去年看到李凱馨相關消息，情緒再度失控，認為自己的訴求沒有得到回應，向部分粉絲群發布不當內容，造成嚴重影響。聲明中強調，李凱馨是一位努力且積極向上的女性，從未表達過對中國或中國人的不認同，更不存在所謂「抹黑」言論。

▲前助理小胖澄清聲明，坦承因與公司發生矛盾，將李凱馨合成音檔發布。（圖／翻攝自微博）

李凱馨21日透過影片向大眾說明。她長髮束成馬尾，幾乎全素顏，身穿淺咖啡色長袖上衣與黑色短褲，雙手交握訴說，已經向警方報案且全程配合調查，接著說道：「我對中國的情感與立場從未動搖，始終堅持一個中國原則，絕對不可能說出任何辱罵中國和中國人的話。最後，對於近期占用的公共資源表示歉意。同時懇請大家停止傳播不實內容，謝謝。」最後她面對鏡頭90度鞠躬，針對這次風波占用社會資源道歉。

▲李凱馨透過影片說明發聲，強調不可能說出任何辱罵中國人的話，針對事件占用社會資源鞠躬道歉。（圖／翻攝自微博）