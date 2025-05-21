ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李凱馨辱華風波大逆轉！前助理認錯「音檔是合成捏造」：情緒失控

記者陳芊秀／綜合報導

新加坡籍女星李凱馨日前被前助理曝光疑似辱華音檔，內容提及「中國人大部分都是傻逼」，引發陸網強烈不滿，演出的新劇《赴山海》傳出因此延播。而她5月10日否認音檔造假，事件延燒多日，前助理小胖21日公開道歉、坦承錄音檔是合成的。

▲▼李凱馨辱華音檔風波，前助理小胖坦承是合成捏造。（圖／翻攝自微博）

▲李凱馨涉辱華音檔風波，傳出《赴山海》定檔延期。（圖／翻攝自微博）

前助理小胖發文提及「經公安機關批評教育」，已經深刻理解自己惡意剪輯、合成及捏造李凱馨「辱罵國人」錄音等行為的錯誤，坦承這些行為涉嫌違法，對李凱馨造成了嚴重的名譽損害。為此向李凱馨鄭重致歉，承諾永不再犯，也請大家停止散播謠言。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李凱馨辱華音檔風波，前助理小胖坦承是合成捏造。（圖／翻攝自微博）

▲李凱馨辱華音檔惹怒全大陸民眾，前助理小胖坦承是合成捏造。（圖／翻攝自微博）

同時前助理發表「澄清聲明」，坦承自2017年至2019年間，在公司擔任執行經紀人以及助理期間，在與該公司解除勞務關係時，與公司發生矛盾爭執，「我認為自己並沒有得到公平的待遇」，因此離職前錄製李凱馨的相關錄音檔，並且使用剪輯、合成後的錄音進行談判，向公司主張賠償，但是雙方意見不一致，並且被公司關係人拉黑（封鎖）。前助理去年看到李凱馨相關消息，情緒再度失控，認為自己的訴求沒有得到回應，向部分粉絲群發布不當內容，造成嚴重影響。聲明中強調，李凱馨是一位努力且積極向上的女性，從未表達過對中國或中國人的不認同，更不存在所謂「抹黑」言論。

▲▼李凱馨辱華音檔風波，前助理小胖坦承是合成捏造。（圖／翻攝自微博）

▲前助理小胖澄清聲明，坦承因與公司發生矛盾，將李凱馨合成音檔發布。（圖／翻攝自微博）

李凱馨21日透過影片向大眾說明。她長髮束成馬尾，幾乎全素顏，身穿淺咖啡色長袖上衣與黑色短褲，雙手交握訴說，已經向警方報案且全程配合調查，接著說道：「我對中國的情感與立場從未動搖，始終堅持一個中國原則，絕對不可能說出任何辱罵中國和中國人的話。最後，對於近期占用的公共資源表示歉意。同時懇請大家停止傳播不實內容，謝謝。」最後她面對鏡頭90度鞠躬，針對這次風波占用社會資源道歉。

▲▼李凱馨辱華音檔風波，前助理小胖坦承是合成捏造。（圖／翻攝自微博）

▲▼李凱馨辱華音檔風波，前助理小胖坦承是合成捏造。（圖／翻攝自微博）

▲▼李凱馨辱華音檔風波，前助理小胖坦承是合成捏造。（圖／翻攝自微博）

▲李凱馨透過影片說明發聲，強調不可能說出任何辱罵中國人的話，針對事件占用社會資源鞠躬道歉。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

女孩嫁大21歲老公很幸福　她曝說話古板背後藏深意

推薦閱讀

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

陳奕迅20歲愛女確定出道！　經紀公司證實：康堤已加入華納大家庭

陳奕迅20歲愛女確定出道！　經紀公司證實：康堤已加入華納大家庭

金賽綸18歲交往對象「是年長偶像」！　他曝爆料原因：別肉搜

金賽綸18歲交往對象「是年長偶像」！　他曝爆料原因：別肉搜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李凱馨

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 檀健次一人分飾二角…白髮造型圈粉！　戴面具「拍到滿臉長痱子」
  2. 李銘順嘆一生買不起遊艇！　李銘忠見「驚人畫面」：像末日電影裡海嘯來襲
  3. NewJeans擴編「13人律師團」對抗ADOR！　雙方頂級開戰…訴訟費天價
  4. 賈靜雯又被修杰楷一秒惹怒！　「50萬YouTuber救火」她私訊遭無視
  5. 直擊／千年一遇神乳來了！J級20歲女優「坐上Joeman特斯拉」　本人解答關係
  6. 啦啦女神朱朱迎雙喜！　「結婚＋懷孕」樂曬超音波：幹大事了
  7. 彌補6年前《楚喬傳》遺憾！趙麗穎即興「跳水抓髮救人」林更新崩潰
  8. 獨家／Andy「攜6保鑣同行」首公開活動舉動惹議！　經紀人回應了
  9. 串流收視週榜／復仇陸劇《藏海傳》開播即冠軍！　5強作觀眾開追
  10. 獨家／Andy大翻轉「背後有高人指點」真相曝！驚人業配價碼超越元老級YTR

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366