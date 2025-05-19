王ADEN揭父母30年愛情！　媽胃癌過世「爸2舉動逼哭人」：想像祂還在身邊

▲ 王ADEN將爸媽催淚的愛情故事寫成歌。（圖／愛騰音樂有限公司提供）



記者翁子涵／台北報導

王ADEN推出新歌〈23/17〉藏溫情密碼，以爸媽結縭30年的愛情故事為靈感，他透露自己爸媽當年認識三個月就結婚，婚後仍保持彼此感情甜蜜、相愛相隨，直到多年前媽媽因胃癌過世，王爸爸仍深愛著媽媽，不僅把媽媽的圖像刺在身上，更謹守兩人當初要一起去耶露薩冷旅遊的約定，帶著媽媽的抱枕一起出國拍照，想像祂還是一樣陪在自己身邊，「我爸常跟我說，他一定要把自己活好，來代表他繼續愛我媽的方式！」也因此讓王ADEN萌生寫歌念頭為爸媽的愛情故事做見證。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 王ADEN的爸爸深情演出MV讓在場人動容。（圖／愛騰音樂有限公司提供）



王ADEN更邀爸爸跨刀MV獻出「第一次」，王ADEN笑說：「一開始跟爸爸提案時他馬上一口答應，可能虎父無犬子，他也有一個喜歡表演的靈魂，這次就剛好有一個完美舞台給他處女秀！」為此兩人還一起去上表演課訓練，而故事中王ADEN特別扮成王爸爸，讓角色穿越時光跟年輕時的媽媽談戀愛重溫浪漫時光，而在MV後半段時導演靶場景拉回家中，讓王爸爸演出當初在病榻前照顧媽媽的模樣，帶出無論日子好壞都要永遠守護的決心。

只見本色演出的王爸爸在片場忍不住落淚，也溫情洋蔥從感染了現場所有工作人員，都紛紛紅眼眶，而父子倆首次合體不但完美復刻爸媽愛情故事，連帶也感動身旁所有的人，而MV在前晚一播出在短短48小時內就登上YT熱搜榜前二十，更一舉突破十萬點閱，奪得一片好評之餘，更讓網友稱讚是今年最佳「洋蔥」MV。

剛完成這首歌的王ADEN除了第一個傳給爸爸聽，更靈機一動打給好友高爾宣邀他「獻聲」合作，王ADEN表示：「剛好他最近剛成為爸爸，就覺得守護的愛的題材應該很適合他，覺得有他的饒舌應該會讓這首歌更增添力道，沒想到他聽完demo後很有興趣，也讓這個合作就順理成章的發生了！」

