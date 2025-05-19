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二度搶金曲獎！陳以恆新作致敬領港　親吐感人心聲

▲▼ 陳以恆推出個人創作台語專輯《罐頭塔》。（圖／持之音提供）

▲ 陳以恆推出個人創作台語專輯《罐頭塔》。（圖／持之音提供）

記者翁子涵／台北報導

陳以恆推出首張個人創作台語專輯《罐頭塔》，新歌《引水人》為出船跑海人的「領港」，只有經驗老道、熟諳當地水性氣候的船長才得以考取，陳以恆用這首歌比喻自己生命中重要的前輩們，也期待自己有朝一日成為他人的「引水人」，而二度入圍金曲獎「最佳台語男歌手獎」的陳以恆，也分享心情受寵若驚，除了感謝，更表示期待與其他入圍者切磋，未來有機會展開更多元的合作。

▲▼ 陳以恆期待自己有朝一日成為他人的「引水人」。（圖／持之音提供）

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▲ 陳以恆期待自己有朝一日成為他人的「引水人」。（圖／持之音提供）

陳以恆分享，成長過程中的長輩們就有如自己的「引水人」，他說：「與其要一言以敝我的引水人帶給我的影響，不如說，我就是這樣日復一日看著他航行。港灣裡每條水路上，都有他的身影。我的航行，舉手投足，也留著他的模樣。」他更期許自己未來成為他人的「引水人」。

MV故事紀錄一個家庭準備清明節掃墓的前幾日，家中的堆放雜物的餐椅、日曆，以及戴在故事主角弟弟手上不合年紀的金錶等，場景定在城市，車卻開往冷清的山裡，上山的路上處處是流水、海的暗示，呼應專輯《罐頭塔》所想傳達的意象。

陳以恆說：「《罐頭塔》是一張關於「水」的專輯，音樂、視覺都能發現水的蹤影。大部分的人在熙來攘往的城市裡穿梭。卻忘記這座島，四面環海，我們自己，也被水環繞。水可以清洗傷口，也能沒過頭頂。乾涸前，常常忘記，水一直在流。」
 

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