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大S雕像明年完工！　S媽曝具俊曄「悲痛中仍暖做1事」：人生夫復何求

記者張筱涵／綜合報導

S媽於18日一連分享了2次女兒大S（徐熙媛）生前演唱的〈鑽石〉歌曲連結，面對粉絲的安慰與鼓勵，她感性說道大S的雕像預計於明年完工，女婿具俊曄不僅親自設計，更為了陪伴大S而曬黑：「歐爸真的重情重義，人生夫復何求，真愛。」

▲▼S媽。（圖／翻攝自S媽臉書）

▲S媽深愛3位女兒，痛失大S成永遠的痛。（圖／翻攝自S媽臉書）

S媽分享大S生前歌唱作品，留言區有網友安慰：「她已變成空氣、變成風、變成陽光……思念她就去感受她。」S媽則回應：「是的，想她我就去金寶山，但她其實是我的一根肋骨，一直撐著我。」

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該網友接著鼓勵她：「熙媛還是您的肋骨，只是換個介質……相信她過去滿滿的愛能幫助您挺下去。」也提到粉絲很期待大S雕像完工，盼能一同去追思。S媽則透露，「明年周年應該可以完成……圖是歐爸畫的，每張都很美」，再次提及具俊曄為愛妻所做的努力外，也提到「他曬黑是因為陪熙媛，歐爸真的重情重義，人生夫復何求，真愛。」

▲▼S媽。（圖／翻攝自S媽臉書）

▲S媽曝光的全家福中，具俊曄變黑又消瘦許多。（圖／翻攝自S媽臉書）

另一位網友則在留言中稱會分享大S帶來的成長力量，並主動表示正在一一檢舉惡意網友，不讓網暴影響S媽情緒，「徐媽媽您就負責振作起來，和歐巴、妹妹一起往前走。」S媽也感性回應：「我雖不認識你，但我們心是一樣的。我反對網路霸凌。」她更呼籲：「被網暴10年再強的身心靈都受不了！大家多說好話！」

但也有網友質疑她為何未正面反擊外界對女兒的誤解與謠言，S媽則冷靜回應：「我沒有要抬舉一個魯蛇耶，謝謝你提議，平心靜氣，呼……」展現出選擇平和面對爭議的態度，不願再為負面言論耗費心力。

此外，S媽在母親節當天也發文表達感謝之情。她提到大女婿具俊曄因思念大S而日益消瘦，另一位女婿Mike總是貼心安排日常，小S更特別請同事製作AI影片，只為讓母親能再聽一次女兒說「母親節快樂」。S媽感性寫下：「我還有兩個孝順的女兒……還有這麼多民眾朋友給我祝福，我一定要堅強起來，也許不是立刻，但我相信，慢慢的，我會越來越好。」

▲▼S媽。（圖／翻攝自S媽臉書）

▲S媽與網友對話。（圖／翻攝自S媽臉書）

▲▼S媽。（圖／翻攝自S媽臉書）

▲S媽回應網友。（圖／翻攝自S媽臉書）

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大S, 小S, 徐熙媛, 徐熙娣, 具俊曄, S媽

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