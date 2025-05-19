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直擊／Lady Gaga唱到一半突然走下台！　天后感動落淚：謝謝你們跟我一起唱

記者蕭采薇／新加坡報導

Lady Gaga（女神卡卡）近日於Coachella音樂節的演出再次掀起全球狂潮，被譽為「Coachella 有史以來最佳演出」。她帶著這套表演重返亞洲，在新加坡一連開唱四晚，全亞洲的「小怪獸」也飛到獅城朝聖。18日的首場演出，Lady Gaga看著全場五萬歌迷，忍不住感動落淚。

▲女神卡卡（Lady Gaga）近日於Coachella音樂節演出，再次震撼全球樂迷。（圖／達志影像）

▲Lady Gaga（女神卡卡）將Coachella音樂節的「史詩級演出」帶到新加坡。（圖／達志影像）

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Lady Gaga此次演出並非新巡迴，比較像是「期間限定」演出，將在「Coachella音樂節」的舞台搬到亞洲，同樣帶來有如歌劇般精彩華美的演出風格，將近兩小時的演唱會像是回顧了女神卡卡的來時路，從新歌《Abracadabra》到招牌歌曲《Judas》、《Bad Romance》、《Paparazzi》、《Poker Face》和《Born This Way》等，讓全場又嗨又跳，史詩級演出毫無冷場。

▲▼Lady Gaga女神卡卡 新加坡演唱會。（圖／記者蕭采薇攝）

▲Lady Gaga女神卡卡於新加坡看唱，首場就吸引超過五萬粉絲朝聖。（圖／記者蕭采薇攝）

在演唱到《Shallow》前，Lady Gaga特別表示，她詢問過工作人員，得知這首歌在新加坡很受到歡迎，「我想把這首歌獻給你們。」Lady Gaga也與粉絲分享心情，她哽咽說道：「我很榮幸能寫下這麼多歌曲，很榮幸你們願意跟我一起唱，謝謝你們。」

▲▼Lady Gaga女神卡卡 新加坡演唱會。（圖／記者蕭采薇攝）

▲Lady Gaga新加坡開唱時，忍不住哽咽感謝粉絲。（圖／記者蕭采薇攝）

風格多變的Lady Gaga，不僅是當代天后，更是藝術家。她以「怪獸之母」自稱，稱呼粉絲為「小怪獸」，同時一直傳遞，「我們每個人都是怪獸，我們天生如此」的哲學，鼓勵大家愛自己和活出自我。當晚也有不少粉絲穿著女神卡卡的經典造型，以最驕傲的姿態向「怪獸之母」致敬。

▲▼Lady Gaga女神卡卡 新加坡演唱會。（圖／記者蕭采薇攝）

▲Lady Gaga新加坡開唱，突然下台與「小怪獸」們親切互動。（圖／記者蕭采薇攝）

演唱會接近尾聲之際，Lady Gaga更直接走下台，親切地向粉絲問候、自拍，再次令全場瘋狂。在安可曲《Bad Romance》的歌聲中，結束充滿驚喜的一晚。此次演唱會將是Lady Gaga自2012年《Born This Way Ball》巡演後，時隔13年再度登上新加坡舞台，更是Lady Gaga在亞洲的唯一站點。

▲▼女神卡卡（Lady Gaga）巴西演唱會險遇炸彈攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲Lady Gaga（女神卡卡）有如大型歌劇般的「史詩級舞台」帶到亞洲。（圖／達志影像）

同時，女神卡卡也推出全新專輯《MAYHEM》，她始終視自己為「音樂的學習者」，將這種精神貫穿於每張專輯的過去創作。 Lady Gaga表示自己為專輯創作超過50首歌曲，直說：「音樂作品太多了，我們並沒有全部收錄。不過，這是我這些年來最喜歡的專輯，認為它很有力量。」

▲▼Lady Gaga女神卡卡 新加坡演唱會。（圖／記者蕭采薇攝）

▲Lady Gaga女神卡卡於新加坡開唱，一連換了多套造型。（圖／記者蕭采薇攝）

她也預計將從5月24日開始，展開新一輪《MAYHEM》的新專輯巡迴，據悉全亞洲國家都積極提出申請，台灣是否有機會成為新的一站，第三度迎接「怪獸之母」來台，最終仍得等待Lady Gaga團隊公布。

 

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