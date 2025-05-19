SHINee新歌「鐘鉉生前作詞作曲」　網淚崩：沒想到能再聽到你做的歌

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣男團SHINee即將迎來出道17週年，所屬公司SM娛樂於19日宣布，團體將於5月25日凌晨0點（南韓時間），正式發行全新單曲〈Poet | Artist〉。特別的是，這首主打歌由已故成員鐘鉉親自參與作詞與作曲，為團體與粉絲留下珍貴的紀念。

▲SHINee將推新歌，是鐘鉉的遺作。（圖／翻攝自Instagram／shinee）



新單曲共收錄2首歌曲，分別為主打曲〈Poet | Artist〉以及收錄曲〈Starlight〉。主打曲〈Poet | Artist〉是一首融合電音與雷鬼節奏的流行樂作品，特色在於其旋律基調結合了小鼓節奏與雷鬼律動，創造出獨具風格的音樂氛圍。

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據介紹，〈Poet | Artist〉是由鐘鉉以「詩人與藝術家」的視角出發，傳達「將文學與詩意的自由套用至藝術與日常，打破既有框架，共創嶄新世界」的深層意涵。

▲SHINee出道於2008年，鐘鉉（後排右二）於2017年離世。（圖／翻攝自韓網）



鐘鉉自2008年隨SHINee出道以來，便以卓越的創作能力深受業界與粉絲肯定，他在2017年12月離世，留下無數膾炙人口的歌曲，至今仍是K-POP樂壇無可取代的存在。此次主打曲的釋出，被視為鐘鉉遺作之一，不僅紀念他對音樂的無限熱情，也讓粉絲得以再次聆聽來自他心靈深處的創作。

消息一出，立刻引發韓網淚崩，眾多網友留言「鐘鉉作詞作曲，眼淚止不住」、「沒想到還能再聽到鐘鉉的新歌，太感動了」、「謝謝鐘鉉，真的好想你」、「這是一份無比珍貴的禮物」、「以為再也等不到，沒想到這麼多年後還能收到這樣的驚喜」。