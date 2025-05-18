李多慧「復古羊毛捲髮型」亮相　釣出應援團長虧：妳被雷擊？

記者王靖淳／綜合報導

韓職啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型，平時會在社群記錄應援日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，最近她就在IG曬出 一系列復古羊毛捲新造型近照，貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，就連樂天桃猿應援團團長山G哥看到後，都忍不住留言虧她：「妳被雷擊？」

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）

透過李多慧分享的照片可見到，她頂著一頭復古羊毛捲長髮，穿著一件灰色的T恤，上面印有數字圖案，站在路上隨意擺拍，並對鏡頭露出招牌笑容，模樣相當可愛。在其他照片中，李多慧身穿一件淺棕色的短袖T恤，她微微吐舌頭，並對鏡頭坐出俏皮的表情，同時也在文中表示「有什麼比下班更幸福的呢？」顯示當下結束工作的愉悅。

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▲李多慧分享新髮型。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）

貼文及照片曝光後，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛寫下留言誇獎她，「好美」、「仙女」、「好看」、「可愛死」、「換個髮型…整個不一樣」、「這個髮型好適合，好像妙麗，多慧好時尚。」甚至還意外釣出樂天桃猿應援團團長山G哥現身留言「妳被雷擊？」新髮型意外掀起不小討論。

▲李多慧近照掀起網友討論。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）