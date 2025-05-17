艾瑞絲認了培根「太白目」怒封鎖斷聯！　和解吐心聲：不想再吵

記者劉宛欣／綜合報導

網紅艾瑞絲原是YTR團體「反骨男孩」的成員之一，離開團體後依然活躍於網路社群，16日她坦言因受不了培根，一度封鎖對方所有社群與聯絡方式，但在經歷好友黃正杰驟逝後，她選擇放下成見與對方和解，感性地說「這世上有太多的無常」，希望身邊朋友都能好好活著。

▲艾瑞絲與培根和好。（圖／翻攝艾瑞絲Instagram）

艾瑞絲16日在Instagram上發文，坦率分享與培根之間的過往糾葛，表示：「前陣子培根講話太白目，我封鎖他的IG、LINE、FB。」但隨著身邊摯友的離開，她逐漸釋懷，決定不再計較，「我不想跟他吵架了」，認為生命太短暫，不值得浪費在無謂的爭執上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾瑞絲曬出與培根聚會的照片。（圖／翻攝艾瑞絲Instagram）

艾瑞絲直言曾多次因培根「言語不尊重女生」而斥責對方，提醒他要遠離負面的人事物，但她也強調，培根本質並不壞，是個「不壞的傻子」。在她眼中，人生並非非黑即白，每個人都有灰色地帶與待改進的地方，「我自己也不是三觀多正的人，他也是」。

令人感動的是，正當艾瑞絲因好友離世陷入哀傷時，是培根陪她前往靈堂弔唁、出席告別式。她引用蛋堡〈過程〉歌詞「離開世界之前，一切都是過程，活著不難，最難的是做人」，抒發對人生的感慨。