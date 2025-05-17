ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

梧桐妹IG「轉發小S二女兒美照」　釣出賈靜雯醋回：PO她不PO我

記者王靖淳／綜合報導

Lily是女星小S的二女兒，平常不時會透過社群分享生活點滴的她，昨（16）日在IG發文曬出一組宣傳品牌的照片，一系列甜美畫面曝光後，讓女星賈靜雯的女兒梧桐妹忍不住轉發，結果竟意外釣出媽媽吃醋回應：「妳PO她不PO我。」

▲賈靜雯和女兒感情甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯和女兒感情甜蜜。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

當賈靜雯在IG限動看到梧桐妹小S女兒Lily的照片時，忍不住以帶有撒嬌語氣的語調回覆她：「妳PO她不PO我」，語氣中流露出些許「被忽略」的小吃味，同時也附上一個用手遮住眼睛的表情符號。這段對話讓梧桐妹當場笑出聲，並用一句「哈哈哈哈」回應媽媽的吃醋心情，限動內容曝光後，立即吸引網友討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼賈靜雯吃醋梧桐妹（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲梧桐妹轉發Lily的照片。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

事實上，梧桐妹與小S的女兒交情不錯，日前大女兒Elly在社群分享一系列辣照，並配文寫道「want to live where the waves say good morning（想住在海浪跟我說早安的地方）」時，梧桐妹不僅朝聖按讚，同時也留言喊話對方「我好想妳」，展現彼此私下的好交情。

▲▼賈靜雯吃醋梧桐妹（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

▲賈靜雯吃醋女兒不PO她。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）

分享給朋友：

追蹤我們：

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

推薦閱讀

韓76萬網紅Aori注射健康針出事　「手術台上大失血」黑紫瘀青驚悚全身照曝光

韓76萬網紅Aori注射健康針出事　「手術台上大失血」黑紫瘀青驚悚全身照曝光

女主角演技太差！短劇男神氣炸「我哭著她喊卡點眼藥水」網挖出名字

女主角演技太差！短劇男神氣炸「我哭著她喊卡點眼藥水」網挖出名字

威廉慘了！公視證實「第4個節目也沒了」才錄一集就腰斬　月損失6位數

威廉慘了！公視證實「第4個節目也沒了」才錄一集就腰斬　月損失6位數

汪小菲傳砸天價辦婚禮！Mandy絕美婚紗照曝光　小倆口深情對望放閃

汪小菲傳砸天價辦婚禮！Mandy絕美婚紗照曝光　小倆口深情對望放閃

敏迪選讀結婚了！「蔡英文、蕭美琴同框簽字」　網驚：最強證婚組合

敏迪選讀結婚了！「蔡英文、蕭美琴同框簽字」　網驚：最強證婚組合

資深男星妻子病危！求生意志下降「求周潤發傳語音打氣」他親自來醫院

資深男星妻子病危！求生意志下降「求周潤發傳語音打氣」他親自來醫院

快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

頑童MJ116「NONO清單全公開」！　直接開噴：不要找我們

頑童MJ116「NONO清單全公開」！　直接開噴：不要找我們

汪小菲今再婚！S媽「被問跟孫搶遺產」回應了　向前女婿淚提1訴求

汪小菲今再婚！S媽「被問跟孫搶遺產」回應了　向前女婿淚提1訴求

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

《新兵》男星自曝膝蓋粉碎性骨折　體檢甲等體位抽中海軍陸戰隊

《新兵》男星自曝膝蓋粉碎性骨折　體檢甲等體位抽中海軍陸戰隊

Tank宣布換心肝後現身台灣！　消失1個月吐心聲：不看好的就別看了

Tank宣布換心肝後現身台灣！　消失1個月吐心聲：不看好的就別看了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

韓76萬網紅Aori注射健康針出事　「手術台上大失血」黑紫瘀青驚悚全身照曝光

女主角演技太差！短劇男神氣炸「我哭著她喊卡點眼藥水」網挖出名字

威廉慘了！公視證實「第4個節目也沒了」才錄一集就腰斬　月損失6位數

汪小菲傳砸天價辦婚禮！Mandy絕美婚紗照曝光　小倆口深情對望放閃

敏迪選讀結婚了！「蔡英文、蕭美琴同框簽字」　網驚：最強證婚組合

資深男星妻子病危！求生意志下降「求周潤發傳語音打氣」他親自來醫院

快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

頑童MJ116「NONO清單全公開」！　直接開噴：不要找我們

汪小菲今再婚！S媽「被問跟孫搶遺產」回應了　向前女婿淚提1訴求

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

賈靜雯, 梧桐妹, 小S, Lily

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金城武迄今最後演出！《風林火山》古天樂、高圓圓現身坎城　男神依舊神隱
  2. 太寵了！朱智勛割愛「百想視帝得獎大禮」送給台灣粉絲　千人當場嚇歪
  3. 胡瓜重返出道發源地！　爆「小禎出生」跟此地也有淵源
  4. 田馥甄現身台南開唱　「0遮掩坐路邊吃蚵嗲」竟沒人發現！
  5. 「夢想家啦啦隊長」凍卵取17顆　PO巨肚照洩身材：我的人生大事
  6. 陸女星帶女兒赴英王室宴會！與王后卡蜜拉歡談　網挖出真相挨酸
  7. 高雄啤酒節7月開唱！「首組大咖韓星」公開　2線索曝⋯網淚：TWICE解禁登台
  8. 畢書盡入籍台灣「乖乖當1年海軍」被讚爆：當兵就是義務
  9. 坎城紅毯驚魂！「蜜蜂直撲」艾瑪史東嚇倒臉歪　奧斯汀巴特勒緊急神救援
  10. 張蘭現身！穿珍珠禮服大喊開心　談汪小菲二婚：人生就是跌宕起伏

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366