梧桐妹IG「轉發小S二女兒美照」　釣出賈靜雯醋回：PO她不PO我

記者王靖淳/綜合報導

Lily是女星小S的二女兒,平常不時會透過社群分享生活點滴的她,昨(16)日在IG發文曬出一組宣傳品牌的照片,一系列甜美畫面曝光後,讓女星賈靜雯的女兒梧桐妹忍不住轉發,結果竟意外釣出媽媽吃醋回應:「妳PO她不PO我。」

▲賈靜雯和女兒感情甜蜜。(圖/翻攝自Instagram/alyssachia)

當賈靜雯在IG限動看到梧桐妹小S女兒Lily的照片時,忍不住以帶有撒嬌語氣的語調回覆她:「妳PO她不PO我」,語氣中流露出些許「被忽略」的小吃味,同時也附上一個用手遮住眼睛的表情符號。這段對話讓梧桐妹當場笑出聲,並用一句「哈哈哈哈」回應媽媽的吃醋心情,限動內容曝光後,立即吸引網友討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲梧桐妹轉發Lily的照片。(圖/翻攝自Instagram/angelsun619)



事實上,梧桐妹與小S的女兒交情不錯,日前大女兒Elly在社群分享一系列辣照,並配文寫道「want to live where the waves say good morning(想住在海浪跟我說早安的地方)」時,梧桐妹不僅朝聖按讚,同時也留言喊話對方「我好想妳」,展現彼此私下的好交情。

▲賈靜雯吃醋女兒不PO她。(圖/翻攝自Instagram/angelsun619)