小孟老師／520天蠍異性狂來電！　巨蟹甜蜜擁抱閃不停

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：持續反思改進
感情：約會精心打扮
財運：避免股票虧損
幸運色：薰衣草紫色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：善用工具效能
感情：愛情減少摩擦
財運：加強現金監管
幸運色：正紅色
貴人：處女
小人：天秤
工作：善於建立信任
感情：避免爭吵沖突
財運：看準投資行情
幸運色：山茶紅色
貴人：射手
小人：雙魚
【土象星座】
工作：貼心服務需求
感情：懂得欣賞對方
財運：掌握未來趨勢
幸運色：亮海綠色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：遵循紀律規範
感情：與親友互動多
財運：把握大勢發展
幸運色：含羞草黃色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：勇於創新思維
感情：感情細膩體貼
財運：謹慎資金投資
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
【水象星座】
工作：知人充分善用
感情：兩人溫馨擁抱
財運：實現抓住機遇
幸運色：碧藍色
貴人：金牛
小人：射手
工作：積極迅速處理
感情：異性經常互動
財運：提升專業學習
幸運色：水藍色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：堅持原則公正
感情：彼此支持鼓勵
財運：加強趨勢分析
幸運色：堇紫色
貴人：獅子
小人：雙魚
【火象星座】
工作：虛心接受建議
感情：邱比特來報到
財運：提高獲利盈利
幸運色：亮檸檬綠色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：提前預判準備
感情：創造美好回憶
財運：規避不明風險
幸運色：藍紫色
貴人：雙魚
小人：牡羊
工作：細節做到完美
感情：獲得伴侶幫忙
財運：控制降低成本
幸運色：春綠色
貴人：天蠍
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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