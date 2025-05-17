威廉慘了！公視證實「第4個節目也沒了」才錄一集就腰斬　月損失6位數

記者孟育民／台北報導

閃兵案持續在娛樂圈延燒，其中《模范棒棒堂》男星威廉以50萬元代價購買製作假病歷，掀起外界高度關注。威廉如今3個節目全受到波及喊停，包括《效廉出發吧!》、《食尚玩家熱血48小時》，以及原訂要開拍的《來吧！哪裡怕》第二季。事實上，他在公視台語台還有第4個節目正在默默進行未播出，據悉目前已試拍一集，對此公視證實有此事，並已停止合作計劃。

▲威廉公視的節目也沒了。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

公視台語台找來威廉以及的沈玉琳攜手合作，由於沈玉琳英文名字也叫「威廉」，節目因此取名為《雙面威廉》，目前正在準備拍攝一季節目內容，並已試錄第一集，無奈威廉捲入閃兵爭議，節目只能喊停。公視對此證實表示：「威廉的確是台語台最新籌備、一個全新型態的外景綜藝節目主持人「威廉」之一。目前。閃兵事件發生後，台語台便決定與威廉中止該節目原本的後續合作計劃。」

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▲威廉原先將和沈玉琳合作。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

威廉在爆出風波後，第一時間返台接受調查，不過檢察官複訊後認為他犯後態度不佳、不願配合及涉案情節重大，以50萬元交保，成為這次閃兵男團中交保金額最高的藝人。威廉演藝事業受到重創，接連丟失節目主持棒，據悉他主持費一集大約3至5萬，4個節目粗估一個月損失至少50萬。