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是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

記者劉宛欣／綜合報導

閃兵案持續在娛樂圈延燒，陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等11名藝人都涉案，引起輿論一陣訝異，網友砲火猛烈。演藝圈藝人們的是否當過兵也被拿出來一一檢視，其中男星是元介早在2009年就當完兵，已經是16年前的事，沒想到還是被酸民亂噴，對此他直接轉發網友動態開嗆「老子是你學長好嗎！」

▲是元介2009年已當完兵，卻被沒搞清楚狀況的酸民亂噴。（圖／翻攝是元介IG）

▲是元介2009年已當完兵，卻被沒搞清楚狀況的酸民亂噴。（圖／翻攝是元介IG）

是元介15日在Instagram限時動態轉發了一則網友動態，動態中附上了2009年是元介透露當兵失聲的插曲，文字寫著「這個標題，算一下已經是16年前的事，時間也太快速飛過，這幾天熱門話題，我的青春裡住了好多人」，是元介本人則無奈透露「不得不說居然還有酸民私信我，叫我拿出退伍令」，氣得他直接公開回擊「老子是你學長好嗎！」

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▲是元介2009年已當完兵，卻被沒搞清楚狀況的酸民亂噴。（圖／翻攝是元介IG）

▲是元介回嗆「老子是你學長」。（圖／翻攝是元介IG）

此前，王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」，造假醫療證明閃避兵役，檢警擴大追查，14日再度拘提11人，名單包含藝人陳志豪（陳零九）、廖亦崟（威廉）、黃亮鈞（大根）、陳大天（小蝦）、李銓、黃博石、陳信維、陳向熙（小熊）、吳致任（阿虎），以及范、乃2名役男，被網友調侃是「閃兵十一人」。

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